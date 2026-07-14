El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre: recorrerá Casavalle y no prevén un discurso en el Parlamento

La Iglesia Católica avanza en la organización de la visita apostólica del papa León XIV a Uruguay , que se concretará en noviembre y tendrá un marcado perfil pastoral, con recorridas por obras sociales y encuentros con comunidades, mientras aún se ajusta la agenda definitiva del pontífice.

La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) anunció este martes el estado de los preparativos del viaje. Participaron el cardenal Daniel Sturla , en representación del Consejo Permanente de la CEU; Sebastián Pinazzo , referente del equipo organizador, y los responsables del equipo de comunicación.

Según informó la Iglesia, el objetivo del encuentro con la prensa fue ordenar la información disponible y explicar en qué etapa se encuentra la preparación de una visita considerada histórica para el país .

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De acuerdo con la información recabada por El Observador durante la actividad, el papa permanecerá en la región en noviembre , en una gira que también incluirá Argentina y Perú . Sin embargo, la fecha exacta de su llegada a Uruguay todavía no fue definida .

Según explicó Sturla, la confirmación oficial del itinerario llegará a fines de julio. "Creemos que eso se sabrá a finales de julio. Al menos así la delegación de la Santa Sede que estuvo la otra semana nos dijo que a fines de julio se anunciaría oficialmente", señaló.

El cardenal agregó que en esa instancia se conocerán las fechas de la gira regional. "No con la agenda completa, pero sí con las fechas de cuándo estaría el Papa en Uruguay, Argentina y Perú", indicó.

Florida está confirmada y Paysandú sigue en evaluación

Aunque la agenda definitiva aún no fue cerrada, Sturla confirmó que Montevideo y Florida forman parte del recorrido del pontífice.

"Lo que sí sabemos es Montevideo, Florida seguro y posiblemente un departamento del norte", afirmó. Ese destino podría ser Paysandú, aunque todavía restan resolver aspectos logísticos.

"Se piensa que puede ser Paysandú, pero hay que analizar algunas dificultades técnicas también con respecto a ir a Paysandú. Confiamos en que se puedan solucionar y que el Papa también visite un departamento del norte. Ese es nuestro anhelo", sostuvo.

El Papa no hablaría en el Parlamento

Consultado sobre una eventual visita al Palacio Legislativo, Sturla descartó que el pontífice tenga previsto pronunciar un discurso ante la Asamblea General.

"La idea de la Santa Sede es que el Papa no tiene por qué ir a todos los parlamentos. De hecho, han sido excepciones las visitas del Papa a los parlamentos", explicó.

Además, señaló que la intención es evitar que la visita quede envuelta en debates políticos. "Como acá, aparte, se suscitó cierta polémica y el Papa no tiene interés en que su visita esté rodeada de polémicas sino más bien de apertura, yo creo que al Parlamento no va a ir a hablar", dijo.

De todos modos, dejó abierta la posibilidad de un saludo protocolar. "Puede ser que vaya al Palacio Legislativo a saludar a las autoridades, pero eso dependerá un poquito de cómo se arme la agenda más concreta y de los tiempos que el Papa tenga", agregó.

Casavalle, una parada casi definida

Uno de los puntos que la Iglesia considera prácticamente confirmados es la visita a un barrio popular de Montevideo. "Queremos que vaya a Casavalle, eso ya está casi definido, posiblemente al barrio Borro, allí donde está la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe", afirmó Sturla.

El cardenal explicó que la elección responde a la fuerte presencia de obras sociales impulsadas por la Iglesia en esa zona. "Sin duda el Papa visitará algún barrio popular de nuestra ciudad, donde hay muchas obras de Iglesia y donde la presencia de algunos sacerdotes, religiosas, laicos y laicas realmente trabajan con el corazón puesto. Creo que eso es muy importante y sin duda se hará", expresó.

Consultado sobre la preparación de esos lugares para recibir al pontífice, sostuvo que el objetivo no es ocultar las dificultades que enfrenta el país. "El Papa tiene que ver la realidad como la realidad es. Sin duda se intentará que los lugares donde vaya estén del mejor modo posible, pero también es un momento de mostrar el Uruguay en su realidad", afirmó.

"Así como mostramos cosas tan preciosas como nuestra rambla o la Catedral, también el Papa tiene que ver la realidad de nuestra pobreza, de nuestras realidades que de algún modo nos cuestionan a todos los uruguayos", añadió.

Una celebración en el Centenario y el anhelo de una misa en Florida

La organización también trabaja en la posibilidad de realizar una gran celebración en el Estadio Centenario, aunque todavía no está definido el formato. "Es posible que haya una celebración en el Estadio Centenario. Esa celebración no necesariamente tiene que ser una misa", explicó Sturla.

El cardenal señaló que la definición dependerá de los tiempos disponibles dentro de la gira y de la intención de realizar celebraciones litúrgicas en otros puntos del país.

En ese sentido, manifestó el deseo de que León XIV pueda presidir una misa en Florida el 8 de noviembre, día de la Virgen de los Treinta y Tres. "Nuestro deseo más profundo es que el Papa pueda estar allí y presidir la Santa Misa junto a la patrona del Uruguay", afirmó, aunque aclaró que esa actividad todavía no está confirmada.