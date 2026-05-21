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El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre de este año, confirmó la Iglesia Católica

Está previsto que el sumo pontífice visite Montevideo y Florida, y que se sume un departamento del norte del país, a definir entre Rivera o Paysandú

21 de mayo de 2026 16:27 hs
El papa León XIV llega para presidir la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, este miércoles

El papa León XIV llega para presidir la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, este miércoles

Foto: EFE/ Alessandro Di Meo

El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre de 2026, confirmaron fuentes de la Iglesia Católica a El Observador.

Según informó en primera instancia Telemundo, la visita será en noviembre, aunque resta definir la fecha exacta. También está confirmado que visitará Montevideo y Florida, a los que se podrían agregar Rivera o Paysandú. Resta también determinar cuánto tiempo pasará el papa en el país.

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Esta será la primera visita de un papa desde 1988, cuando llegó al país Juan Pablo II. Había visitado Uruguay un año antes (solo la capital), pero en esa oportunidad recorrió Montevideo, Florida, Melo y Salto.

Luego del anuncio de Enciso, el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, había calificado de "casi seguro" la llegada de León XIV a Uruguay.

En octubre del año pasado el presidente Yamandú Orsi mantuvo una audiencia en el Vaticano con el papa, a quien le trasladó la invitación de visitar Uruguay.

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