El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre de este año, confirmó la Iglesia Católica

El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre de 2026 , confirmaron fuentes de la Iglesia Católica a El Observador.

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Según informó en primera instancia Telemundo, la visita será en noviembre , aunque resta definir la fecha exacta . También está confirmado que visitará Montevideo y Florida, a los que se podrían agregar Rivera o Paysandú. Resta también determinar cuánto tiempo pasará el papa en el país .

Los rumores sobre la visita del papa a Uruguay estuvieron presentes desde que asumió la Santa Sede, en mayo de 2025. Sin embargo, crecieron en las últimas horas, luego de que el intendente de Florida, Carlos Enciso, anunciara que el papa había confirmado su visita a Uruguay .

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Esta será la primera visita de un papa desde 1988 , cuando llegó al país Juan Pablo II. Había visitado Uruguay un año antes (solo la capital), pero en esa oportunidad recorrió Montevideo, Florida, Melo y Salto.

Luego del anuncio de Enciso, el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, había calificado de "casi seguro" la llegada de León XIV a Uruguay.

En octubre del año pasado el presidente Yamandú Orsi mantuvo una audiencia en el Vaticano con el papa, a quien le trasladó la invitación de visitar Uruguay.