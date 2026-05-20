Intendente de Florida afirma que el papa visitaría Uruguay en noviembre: lo que dice Cancillería

El exembajador de Uruguay en Argentina e intendente de Florida, Carlos Enciso , aseguró este miércoles que el papa León XIV podría visitar Uruguay durante la primera quincena de noviembre y participar de una actividad en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres .

“ Estamos en condiciones de informar una gran noticia según nuestras fuentes vaticanas . En el marco de su visita a Uruguay, en la primera quincena de noviembre, estaría prevista la presencia de León XIV en el Santuario de la Virgen de los 33 ”, escribió Enciso en su cuenta de X.

Hasta el momento, el Vaticano no realizó un anuncio oficial sobre una eventual visita del pontífice al país. Desde el gobierno uruguayo, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron a El Observador que continúan " trabajando para la visita del papa, posiblemente en noviembre ".

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El Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, ubicado en la ciudad de Florida, es uno de los principales centros de peregrinación católica de Uruguay y tradicionalmente concentra celebraciones religiosas de alcance nacional.

En diálogo con El Observador, Enciso aseguró que maneja información “con fuerza” sobre una eventual visita del papa León XIV a Uruguay durante la primera quincena de noviembre.

Enciso afirmó que el dato surge de “fuentes vaticanas” y señaló que la visita del pontífice a la región incluiría también a Argentina y Perú. “Fuentes vaticanas me confirman que estaría viniendo a Uruguay, obviamente a la región, en la primera quincena de noviembre”, sostuvo.

El dirigente agregó que la ciudad de Florida y el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres aparecen incluidos “en principio” dentro de la agenda prevista para el viaje.

Consultado sobre el grado de certeza de la información, Enciso respondió que se trata de datos provenientes de “información privilegiada” dentro del Vaticano y que además fueron parcialmente chequeados “a nivel diplomático”.

“Es una fuente cercana a la agenda. Fuentes en el Vaticano a nivel de información privilegiada y, por supuesto, en parte chequeado a nivel diplomático”, afirmó.

El exembajador reconoció que todavía podría haber modificaciones en el cronograma oficial, aunque insistió en que la presencia del papa en Uruguay está prevista.

“Yo lo dije medio condicionado porque siempre queda una posibilidad que se modifique alguna fecha, pero estamos en la agenda de Uruguay”, expresó.

“Que viene, viene”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PajaroEnciso/status/2057098175115137042&partner=&hide_thread=false Estamos en condiciones de informar una gran noticia según nuestras fuentes vaticanas. En el marco de su visita a Uruguay, en la primera quincena de noviembre, estaría prevista la presencia de León XIV en el Santuario de la Virgen de los 33. pic.twitter.com/FO2mfRda0s — Carlos Enciso Christiansen (@PajaroEnciso) May 20, 2026

En una carta con fecha del 11 de noviembre de 2025, a la que accedió El Observador, el intendente de Florida invitó al papa visitar ese departamento en caso de concretarse un viaje a Uruguay.

El jerarca destaca a Florida como una “tierra de fe y de historia” y recuerda que allí se encuentra la Catedral Basílica Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país. También menciona la reciente misa presidida por el cardenal Daniel Sturla y la referencia del nuncio apostólico Gianfranco Gallone a una posible visita papal a Uruguay.

Enciso rememora además la visita de Juan Pablo II a Florida en 1988 y señala que su presencia dejó una “huella imborrable” en la comunidad. En ese sentido, afirma que sería un “altísimo honor” para los floridenses recibir nuevamente a un pontífice.

En el tramo final de la misiva, el jefe comunal sostiene que una eventual visita del papa sería “un signo luminoso de paz y fraternidad” y asegura que el pueblo de Florida lo espera “con los brazos abiertos”.

El mensaje del papa por el bicentenario de la Virgen de los Treinta y Tres

En noviembre de 2025, el papa León XIV envió un mensaje a la Iglesia uruguaya por el bicentenario de la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, y llamó a conmemorar la fecha “con gratitud y esperanza”.

En la misiva, dirigida a los obispos, sacerdotes y fieles que participaron de la tradicional peregrinación en la Catedral Basílica de Florida, el pontífice destacó que “las raíces cristianas están entrañablemente entrelazadas con la historia y la libertad” del país.

Además, exhortó a “intensificar” la misión evangelizadora y pidió que “no falte nunca la ayuda caritativa y fraterna a los más necesitados”.

La celebración se realizó bajo el lema “Patrona del Uruguay, 200 años a tu lado: mi alma glorifica al Señor” y reunió a fieles de todo el país en Florida.

"Es muy probable"

En abril de este año, el cardenal Daniel Sturla afirmó que es “muy probable” que el papa León XIV visite Uruguay entre fines de noviembre y principios de diciembre, en el marco de una gira regional que incluiría también Argentina y Perú.

Según explicó en ese entonces Sturla, el viaje todavía depende de “muchas realidades". Sin embargo, aseguró que desde la Iglesia Católica uruguaya “confían” en que la visita pueda concretarse durante este año.

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El arzobispo de Montevideo recordó además que Yamandú Orsi invitó personalmente al pontífice durante su visita al Vaticano en octubre de 2025, encuentro en el que también participaron la esposa del mandatario, Laura Alonsopérez, y el canciller Mario Lubetkin.