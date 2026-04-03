"Es muy probable" que el papa León XIV visite Uruguay entre "fines de noviembre y principios de diciembre", según Sturla

El cardenal Daniel Sturla aseguró que "es muy probable" que el papa León XIV visite Uruguay "a fines de noviembre y principios de diciembre", como parte de una gira por otros países en los que también estarían Argentina y Perú.
"Depende de muchas realidades, entre otras que en Perú hay elecciones este año y por lo tanto tendrá que esperar a que se establezca el gobierno", dijo Sturla en rueda de prensa luego de actividades organizadas por la Iglesia Católica en el marco del Viernes Santo.
A su vez, el arzobispo de Montevideo recordó que el presidente Yamandú Orsi invitó personalmente al papa a Uruguay, durante su visita al Vaticano en octubre de 2025. El presidente de la República había concurrido a la Santa Sede acompañado por su esposa Laura Alonsopérez y por el canciller Mario Lubetkin. Además de la invitación al papa, se abordaron temas relacionados con la paz y el fortalecimiento de los lazos entre ambos Estados.
"Confiamos que (el papa) vendrá este año", dijo Sturla este viernes en la rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.
En la pasada navidad, el cardenal había afirmado que mantenía "la esperanza" de que León XIV visitara Uruguay. "Ha dicho ya como dos o tres veces que Uruguay, Argentina y Perú estaban en sus planes", declaró Sturla tras su mensaje navideño del 2025.
El actual papa, Robert Prevost, tiene 70 años y es originario de Chicago, aunque la nacionalidad peruana le fue otorgada debido a su trabajo misionero en este país. Tras la muerte del papa Francisco y una vez elegido como sumo pontífice, Sturla contó que en su primer saludo le dijo: "mire que lo esperamos de visita en Uruguay".