"Es muy probable" que el papa León XIV visite Uruguay entre "fines de noviembre y principios de diciembre", según Sturla

El cardenal Daniel Sturla aseguró que "es muy probable" que el papa León XIV visite Uruguay "a fines de noviembre y principios de diciembre", como parte de una gira por otros países en los que también estarían Argentina y Perú.

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"Depende de muchas realidades, entre otras que en Perú hay elecciones este año y por lo tanto tendrá que esperar a que se establezca el gobierno", dijo Sturla en rueda de prensa luego de actividades organizadas por la Iglesia Católica en el marco del Viernes Santo.

A su vez, el arzobispo de Montevideo recordó que el presidente Yamandú Orsi invitó personalmente al papa a Uruguay, durante su visita al Vaticano en octubre de 2025. El presidente de la República había concurrido a la Santa Sede acompañado por su esposa Laura Alonsopérez y por el canciller Mario Lubetkin. Además de la invitación al papa, se abordaron temas relacionados con la paz y el fortalecimiento de los lazos entre ambos Estados.

"Confiamos que (el papa) vendrá este año", dijo Sturla este viernes en la rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.