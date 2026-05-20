China presentó su nuevo tanque de guerra: sensores de supervivencia, realidad aumentada y defensa antidrones

China confirmó el despliegue oficial del nuevo tanque Type 100 , también conocido como ZTZ-100 , un vehículo blindado de última generación que incorpora sensores de supervivencia, sistemas de defensa antidrones y tecnologías de combate digital orientadas a la guerra moderna. El anuncio se produjo tras la difusión de imágenes de entrenamiento del Ejército Popular de Liberación , donde la unidad apareció operando en maniobras de combate avanzadas.

El dispositivo representa un cambio en la estrategia militar del gigante asiático. En lugar de priorizar únicamente el blindaje pesado, el diseño pone el foco en la detección temprana de amenazas, la automatización y la protección activa frente a drones, misiles y municiones guiadas. Según medios especializados, el desarrollo del Type 100 comenzó entre 2016 y 2022, mientras que su primera aparición pública ocurrió en el desfile militar realizado en Beijing en 2025 .

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Uno de los aspectos centrales del Type 100 es su sistema de sensores integrados. El tanque cuenta con radares de cobertura de 360 grados ubicados en la torreta, capaces de detectar amenazas aéreas y terrestres en tiempo real. También incorpora cámaras térmicas, sensores infrarrojos, receptores de alerta láser y sistemas de seguimiento automático de objetivos.

La tripulación utiliza cascos con realidad aumentada que reemplazan parcialmente a los sistemas ópticos tradicionales. A través de esas pantallas, los operadores reciben información sobre amenazas cercanas, estado del vehículo y posiciones enemigas sin necesidad de exponerse fuera del tanque.

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El sistema de defensa "activa" es otro de los elementos destacados. El Type 100 incorpora interceptores diseñados para neutralizar drones kamikaze, misiles antitanque y ataques desde ángulos elevados antes de que impacten contra el vehículo. Este esquema responde a las lecciones observadas en conflictos recientes, donde los drones tuvieron un papel clave en la destrucción de blindados tradicionales.

Motor híbrido y combate conectado

El tanque utiliza un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico que le permite reducir ruido y firma térmica durante operaciones tácticas. De acuerdo con reportes militares, puede recorrer entre 400 y 600 kilómetros y operar durante trayectos cortos en modo completamente eléctrico.

Además, el vehículo fue diseñado para funcionar conectado con drones de reconocimiento, artillería y otras unidades militares mediante redes digitales de intercambio de datos. Esa capacidad le permitiría atacar objetivos más allá del alcance visual directo y coordinar operaciones con otros sistemas de combate.

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El Type 100 también incorpora una torreta no tripulada y un cañón automatizado de 105 milímetros. La tripulación se ubica dentro de una cápsula blindada en la parte frontal del tanque, una configuración pensada para aumentar la supervivencia en caso de impacto.

Analistas militares consideran que el nuevo blindado chino forma parte de una tendencia global orientada hacia vehículos más conectados, automatizados y preparados para escenarios dominados por drones y guerra electrónica.