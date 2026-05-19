La gigantesca muralla de hormigón del tamaño de un edificio de 10 pisos que sorprende al mundo

Singapur avanza con una de las obras de infraestructura marítima más grandes de Asia : la construcción de una muralla de hormigón en la costa oeste de la isla para ampliar el megaproyecto portuario de Tuas, un complejo que apunta a convertirse en el automatizado más grande del mundo.

La obra contempla el hundimiento de más de 220 estructuras gigantes conocidas como “caissons”, bloques huecos utilizados para crear barreras marítimas y ganar terreno al mar. Cada una de estas piezas alcanza dimensiones comparables a un edificio de 10 pisos y forma parte del sistema de contención que permitirá desarrollar nuevas terminales sobre terreno recuperado.

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Según datos difundidos por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur y distintos medios internacionales, el proyecto busca centralizar las operaciones de carga que actualmente se reparten entre distintos puertos de la ciudad-Estado. Una vez finalizado, el Puerto de Tuas tendrá capacidad para mover hasta 65 millones de contenedores por año.

¿Cómo es la megamuralla de hormigón que construye Singapur?

La estructura marítima se desarrolla mediante el uso de enormes bloques prefabricados de hormigón armado fabricados en seco y posteriormente trasladados al mar. Allí son posicionados sobre el lecho marino para formar una barrera continua.

Los "caissons" utilizados en la obra pesan decenas de miles de toneladas y son ensamblados con sistemas de precisión para soportar el tráfico marítimo y las condiciones oceánicas de la zona. La instalación de estos módulos permite avanzar en el proceso de recuperación de tierras sobre el mar, una técnica utilizada históricamente por Singapur debido a sus limitaciones territoriales.

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El megaproyecto portuario se ubica en Tuas, una zona industrial situada en el extremo occidental de Singapur, cerca del estrecho de Malaca, uno de los corredores marítimos más transitados del mundo.

La expansión portuaria forma parte de una estrategia logística iniciada hace varios años por el gobierno singapurense para mantener su posición como uno de los principales centros de comercio marítimo internacional.

¿Cómo funcionará el nuevo puerto de Taus?

El Puerto de Tuas comenzó a operar parcialmente en 2022 y su desarrollo completo se realizará en distintas etapas hasta 2040. El complejo incorporará sistemas automatizados para el movimiento de contenedores, vehículos guiados sin conductor y grúas operadas de manera remota.

De acuerdo con cifras oficiales, la terminal tendrá una capacidad superior a la del actual puerto de Singapur y permitirá concentrar en un único punto gran parte de las operaciones logísticas del país.

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La construcción de la muralla marítima resulta clave para sostener la ampliación de las plataformas portuarias y generar nuevas superficies operativas. Además de las terminales de carga, el proyecto incluye obras de dragado, relleno marítimo y desarrollo de infraestructura energética y vial.

Singapur se mantiene entre los principales puertos del mundo por volumen de tráfico de contenedores y ocupa una posición estratégica dentro de las rutas comerciales que conectan Asia, Europa y Medio Oriente. El desarrollo de Tuas apunta a reforzar ese rol en el comercio marítimo global durante las próximas décadas.