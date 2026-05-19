Fijaron la fecha para la interpelación a Gabriel Oddone: será el lunes 15 de junio

La interpelación impulsada por la oposición al ministro de Economía, Gabriel Oddone , quedó fijada para el próximo lunes 15 de junio , según pudo confirmar El Observador.

Esta instancia había sido impulsada por el Partido Nacional y el Partido Colorado la semana pasada, luego de que desde filas del Frente Amplio (FA) no acompañaran un pedido inicial de convocar al jerarca ministerial al Parlamento en régimen de Comisión General .

El miembro interpelante en esta ocasión será el senador blanco Sergio Botana , quien había presentado la moción en el Senado para citar a Oddone en régimen de interpelación.

Oddone dijo que afirmar que el gobierno está "conspirando" contra la sostenibilidad fiscal es "temerario" y "compromete" la estabilidad

Oposición interpelará a Gabriel Oddone por cambios en las AFAP y "situación compleja" de la economía

En esa instancia, el político expresó que la economía del Uruguay está atravesando una " situación compleja, vulnerable y de absoluto riesgo ".

"No se trata de una guerra ni con una persona, ni con un equipo, ni con un gobierno. Se trata, en todo caso, de una guerra con políticas que entendemos ponen en riesgo el empleo, el crecimiento económico, y dejan absolutamente expuesto al país en su endeudamiento y en el costo que este endeudamiento expone el futuro de todo el trabajo nacional y la estabilidad actual de la economía", agregó en su día.

Entre los temas a tratar en la instancia, la coalición tiene previsto abordar los cambios propuestos para la seguridad social y, en particular, sobre las AFAP, así como el estado general de la economía y sus perspectivas, la competitividad y el nombramiento de la nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en relación a Silvia Rodríguez Collazo.

Sobre la interpelación habló días atrás el propio ministro, quien dijo en rueda de prensa que es "lo que corresponde" y que iría a rendir cuentas al Parlamento.

También se refirió al diagnóstico de Botana sobre la economía. "Creo que está equivocado", consideró, e insistió: "Con un riesgo de país de 66 puntos básicos, está difícil decir que somos vulnerables".

La fecha de la interpelación fue anunciada en el plenario del Senado por parte de la vicepresidenta de la República y presidenta de la Cámara Alta, Carolina Cosse, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

Finalizada esta instancia y en rueda de prensa, habló el senador del FA, Daniel Caggiani, quien aseguró que Oddone saldrá "fortalecido" de dicha instancia y con "todo el respaldo" de la bancada de gobierno.

Por fuera de esto, el legislador de izquierda cuestionó la decisión de la oposición y señaló que la herramienta de interpelación está hoy "desgastada".

"Tuvimos 6 o 7 llamados en la Comisión Permanente; también vino Oddone. Ya esta es la octava interpelación. Es un mecanismo legítimo, ya lo dijo el presidente, cada vez que lo llamen, los ministros van a ir, pero me parece que ya cansa un poco", dijo.