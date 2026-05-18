"Representa un riesgo muy importante": las imágenes que presentó Cosse a los legisladores de los depósitos del Palacio Legislativo

La vicepresidenta, Carolina Cosse , presentó el jueves en la comisión administrativa del Parlamento la propuesta de reforma del Palacio Legislativo y sus alrededores y acompañó su intervención con una serie de imágenes de cómo están unas 15 salas con archivos de la biblioteca.

Tanto Cosse como el arquitecto Salvador Schelotto y la ingeniera Natalia Castro insistieron en que se trata de una “propuesta, una idea” que está “muy lejos” de ser, incluso, un anteproyecto.

“La propuesta que queremos poner a consideración no creemos que vaya a ser analizada como obra aislada ni como una intervención meramente urbanística. Está realizada en el marco de los cien años del Palacio Legislativo y surge, obviamente, de un proceso histórico que nos antecede largamente y de una necesidad que está totalmente vigente”, dijo Cosse ante los legisladores de la comisión administrativa el jueves 15 según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

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La propuesta de Cosse incluye intervenciones en los alrededores del Palacio Legislativo, la creación de un CAIF, la semipeatonalización de una parte de General Flores y también la construcción de un nuevo edificio –donde hoy hay un helipuerto que nunca se usó al lado del edificio Anexo– para, entre otras cosas, generar un espacio para mejorar las condiciones en las que está el archivo de la biblioteca del edificio.

Para argumentar por qué es necesario un nuevo edificio, la ingeniera Castro mostró algunas fotos y dijo que “a nivel edilicio” el Palacio “adolece de algunas cuestiones como sucede con la biblioteca que tiene más de quince depósitos donde se encuentran más de 300 mil libros”.

Biblioteca Palacio Legislativo - Reforma Cosse Video realizado por el equipo de Cosse y presentado ante los legisladores Equipo de Cosse

“En algunos de ellos, como se muestra en esta proyección, se pueden ver las condiciones en las que están que, sin duda, incrementan el riesgo sobre el edificio, es decir, sobre el patrimonio y que tienen que ver con la carga de fuego, con los riesgos de incendio, pero también con las condiciones del propio libro que se quiere guardar y con el servicio de la biblioteca que, de alguna forma, tiene distribuido su acervo; y en cuestiones de logística y de eficiencia esa no es la mejor solución”, aseguró.

También, según Castro, hay “situaciones que tienen que ver con el personal que cumple sus funciones en oficinas sin la ventilación e iluminación adecuada”.

Oficina del Palacio Legislativo - presentación Carolina Cosse Oficina puesta de ejemplo por el equipo de Cosse Presentación del equipo de Cosse sobre reforma del Palacio Legislativo

El arquitecto Schelotto también se refirió al guardado de documentos y dijo que los espacios “no solo son inadecuados para la conservación de ese acervo, sino que también representan un riesgo muy importante en dos niveles”.

Uno de esos riesgos es el de incendio. El excandidato a la Intendencia de Montevideo recordó que el Palacio ya tuvo episodios “bastante severos” de fuego y aseguró que “no es admisible un riesgo que permita una carga de fuego como la que potencialmente pueden tener pueden tener estos depósitos”.

“Los lugares donde se deposita papel, donde se depositan archivos, donde se depositan libros, son los que son más exigidos desde el punto de vista de la carga. Son de las cargas más pesadas que uno puede albergar en un edificio y, de hecho, no fue proyectado con ese objeto”, agregó el arquitecto sobre el segundo riesgo detectado.

Según un relevamiento inicial, hay unos 700 metros cuadrados ocupados por los depósitos de las bibliotecas.

En la comisión la oposición planteó la necesidad, antes de avanzar o tomar cualquier decisión, de tener un relevamiento detallado de cuántos metros cuadrados necesitan de reparación o de una mejor disposición.

Más imágenes

La presentación también incluyó una serie de imágenes, a las que accedió El Observador, que hasta ahora no habían trascendido públicamente sobre la idea que maneja el equipo que está detrás del proyecto.

Edificio proyectado . reforma Cosse El edificio proyectado como CAIF, cowork y otros usos Presentación del equipo de Cosse sobre reforma del Palacio Legislativo

El proyecto incluye un CAIF en ese mismo edificio, así como también la peatonalización de la calle general Flores entre Isidoro de María y avenida De las Leyes.