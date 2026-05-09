Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Domingo:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / REFORMA DEL PARLAMENTO

Oddone afirmó que no haría la reforma del Parlamento presentada por Cosse y señaló "escenario de restricción fiscal"

El ministro de Economía recordó que es el propio Poder Legislativo quien vota su presupuesto, escenario en el que "el Poder Ejecutivo no tiene nada que decir"

9 de mayo de 2026 16:45 hs
oddone

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó que en este momento no haría la reforma del Parlamento que presentó la vicepresidenta Carolina Cosse recientemente y apuntó que hay un "escenario de restricción fiscal".

En este sentido, el ministro recordó que es el propio Parlamento quien vota su presupuesto, circunstancia en que "el Poder Ejecutivo no tiene nada que decir".

Las reformas están vinculadas a la conmemoración de los 100 años del edificio e incluyen una nueva construcción anexa de 2.600 metros cuadrados. En este lugar se albergaría oficinas, archivos, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio. Además, se prevé destinar parte del espacio a un hogar estudiantil y un centro CAIF.

Más noticias

Proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo tomó por sorpresa a la bancada del Frente Amplio y genera "varias dudas" en la intendencia

"Nunca pensé que generaría tanta crítica": Orsi respaldó proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo y dijo que a él le gustó

"El gasto público es un equilibrio político. Si de mi dependiera (...) clarísimo que mi foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y en seguridad", dijo Oddone en una disertación este sábado con perdiositas que consignó Subrayado de Canal 10.

"En este momento no lo haría", dijo el secretario de Estado sobre la reforma en cuestión. "Esa es mi opinión personal, pero no es la misma que la que tengo que gestionar como ministro de un gobierno", sentenció.

Por otra parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se mostró sorprendido por la repercusión y las críticas que generó el proyecto de reforma del Palacio Legislativo y afirmó que, a priori, le había gustado la iniciativa. "Es bueno que pensemos en cambiar un poco la realidad física de ese lugar que es tan difícil acceder. Generás un vínculo más humano con la llegada. Vamos a analizarlo", apuntó Orsi.

Como había informado El Observador, el proyecto de Cosse también tomó por sorpresa a la bancada del Frente Amplio. La propuesta será analizada el próximo jueves 14 de mayo en la Comisión Administrativa del Parlamento.

Las más leídas

Le sacaron a su hija al nacer y la Justicia ordenó que fuera a una familia adoptante: "Estoy luchando con uñas y dientes, hasta el último día"

Juicio por "presupuestación de militantes" en Ambiente: declara exministro de Lacalle Pou mientras sindicato reclama anular ingresos sin concurso

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 9 de mayo

Sanguinetti: a Orsi "no lo terminan de entender", es un "buen comunicador" y "estuvo muy bien" en visitar portaaviones de EEUU

Temas

Gabriel Oddone parlamento Carolina Cosse

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos