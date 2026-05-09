Oddone afirmó que no haría la reforma del Parlamento presentada por Cosse y señaló "escenario de restricción fiscal"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , afirmó que en este momento no haría la reforma del Parlamento que presentó la vicepresidenta Carolina Cosse recientemente y apuntó que hay un "escenario de restricción fiscal" .

En este sentido, el ministro recordó que es el propio Parlamento quien vota su presupuesto , circunstancia en que "el Poder Ejecutivo no tiene nada que decir".

Las reformas están vinculadas a la conmemoración de los 100 años del edificio e incluyen una nueva construcción anexa de 2.600 metros cuadrados . En este lugar se albergaría oficinas, archivos, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio. Además, se prevé destinar parte del espacio a un hogar estudiantil y un centro CAIF .

"Nunca pensé que generaría tanta crítica": Orsi respaldó proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo y dijo que a él le gustó

Proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo tomó por sorpresa a la bancada del Frente Amplio y genera "varias dudas" en la intendencia

"El gasto público es un equilibrio político. Si de mi dependiera (...) clarísimo que mi foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y en seguridad ", dijo Oddone en una disertación este sábado con perdiositas que consignó Subrayado de Canal 10.

"En este momento no lo haría", dijo el secretario de Estado sobre la reforma en cuestión. "Esa es mi opinión personal, pero no es la misma que la que tengo que gestionar como ministro de un gobierno", sentenció.

Por otra parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se mostró sorprendido por la repercusión y las críticas que generó el proyecto de reforma del Palacio Legislativo y afirmó que, a priori, le había gustado la iniciativa. "Es bueno que pensemos en cambiar un poco la realidad física de ese lugar que es tan difícil acceder. Generás un vínculo más humano con la llegada. Vamos a analizarlo", apuntó Orsi.

Como había informado El Observador, el proyecto de Cosse también tomó por sorpresa a la bancada del Frente Amplio. La propuesta será analizada el próximo jueves 14 de mayo en la Comisión Administrativa del Parlamento.