Sanguinetti: a Orsi "no lo terminan de entender", es un "buen comunicador" y "estuvo muy bien" en visitar portaaviones de EEUU

El expresidente Julio María Sanguinetti sostuvo que Yamandú Orsi , de quien se considera " amigo personal ", estuvo " muy bien" al visitar el portaaviones de guerra de Estados Unidos , porque supuso un " simbolismo fuerte" viniendo de un mandatario de izquierda.

En entrevista con Todo un Tema de El Observador streaming —donde habló sobre su último libro: 90 años de imágenes, vida y memoria— el expresidente colorado consideró que Orsi es un "buen comunicador" , aunque no tan "posmoderno" como Luis Lacalle Pou o Andrés Ojeda.

" Orsi también un gran comunicador, cosa que mucha gente no entendió cuando lo veían como un candidato débil ", sostuvo Sanguinetti, quien aclaró que una cosa es ser "buen comunicador" como candidato y otra distinta como presidente.

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Pese a las distinciones, insistió en que el actual presidente uruguayo es "bueno" en ese aspecto porque " tiene una comunicación directa con la gente ".

Homenaje a David Fremd/ Julio María Sanguinetti, Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Carreño

"Todos mis correligionarios me dicen: 'Vos sos un gran defensor de Orsi'. ¡No! Yo soy amigo de Orsi, pero, a su vez, explico a Orsi. Porque ustedes no terminan de entender a Orsi. No terminan de entender a Orsi, que tiene una comunicación directa con la gente por su sencillez", resaltó el líder colorado.

Y consideró que Orsi no es un político que "se las sabe todas" y tiene "las mismas dudas que tiene el ciudadano común".

"Lo que le está pasando a Orsi es otra cosa: es que él está asumiendo una Presidencia y el Frente Amplio desnuda sus contradicciones, pero no es culpa de Orsi. Es que el Frente es contradictorio en sí", explicó Sanguinetti.

La visita al portaaviones USS Nimitz

Yamandú Orsi y Lou Rinaldi en portaaviones

Por otra parte, Sanguinetti consideró que Orsi estuvo "muy bien" al visitar el portaaviones USS Nimitz de la Guardia Costera de Estados Unidos, algo que le valió críticas, sobre todo desde su propio partido y del PIT-CNT.

"Apoyo la decisión de Orsi. ¿Por qué? Porque fue una decisión de Estado", aseguró.

Sanguinetti fundamentó su respuesta al contextualizar que el mundo está ante un "orden mundial desarticulado", con Lula Da Silva en América Latina tratando de "liderar un grupo de izquierda" y Donald Trump invitando a 12 presidentes a integrar "su cruzada contra el narco".

En el medio, Uruguay emerge como un "participante no demasiado protagónico" del grupo de Lula.

"La prudencia indicaría que hoy rechazar una invitación de este tipo ya no era no ser amigos de Estados Unidos, sino, de algún modo, entrar en el territorio de los enemigos", explicó el expresidente.

De esta manera, consideró que el presidente Orsi tuvo un "gesto" que fue "simbólico" pero que "vale". "Es el gesto de un presidente uruguayo que tiene relaciones con Estados Unidosm país con el cual hemos tenido relaciones privilegiadas históricamente y con el cual los presidentes del Frente también han tenido relaciones privilegiadas", sostuvo.

Y lo que "vale" para Sanguinetti de esa visita de Orsi al portaaviones es que se trata de un presidente de izquierda, lo que otorga a la visita un "simbolismo fuerte".

"No es ir a un cóctel de la embajada, sacar una foto y salir por la puerta. No, es un mensaje claro: 'No somos enemigos de los Estados Unidos. Podemos tener diferencias pero no somos enemigos'. Eso a mí me parece muy importante".

"Yo creo que estuvo muy bien", subrayó Sanguinetti.