Alejandro Sánchez evitó comentar sobre críticas a Orsi por visita al portaaviones de Estados Unidos

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez prefirió no hacer comentarios sobre críticas a Yamandú Orsi por su visita al portaaviones USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos .

El jerarca fue consultado por esta polémica este martes en conferencia de prensa tras la presentación de la Estrategia Digital en Torre Ejecutiva . "El secretario de la Presidencia no comenta qué es lo que piensan, qué es lo que dicen mis compañeros o qué es lo que ha sucedido en los últimos momentos ", respondió Sánchez.

El sábado 2 de mayo el presidente de la República visitó al portaaviones en cuestión y desató críticas dentro y fuera del Frente Amplio . El presidente de la coalición de izquierda Fernando Pereira aseguró que "es una imagen que molesta a los frenteamplistas" .

"Es una imagen que molesta a los frenteamplistas": Fernando Pereira desmarcó al FA de la visita de Orsi al portaaviones estadounidense

La polémica tras la visita de Orsi al portaaviones de Estados Unidos que evidencia un equilibrio incómodo para la prédica del Frente Amplio

"Naturalmente no es una decisión del Frente Amplio, fue de Orsi que la habrá tomado bajo una serie de argumentos. Yo no iría, pero no soy el presidente ", señaló Pereira este martes. Antes el secretario de general del Partido Comunista Óscar Andrade había calificado la visita del presidente al portaaviones como "inoportuna" .

Andrade explicó que "el contexto" en el que se da la visita es "de una agresividad de los EE.UU que es brutal" y agregó que "la paz en América Latina tiene como principal problema las políticas imperiales de Trump", consignó el medio El Popular.

En la misma línea se expresó el ministro de Trabajo Juan Castillo. "No me gustó. Es un mensaje desde mi punto de vista contradictorio con esto que vengo hablando, con esto que vengo denunciando, con mi concepción de vida, con mi saber político, con mis compromisos políticos", dijo Castillo.

Además, el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala catalogó como "acto penoso" la visita de Orsi. "Para nosotros fue muy decepcionante. Sorprende además un gesto contrario a los valores de Uruguay, que siempre se ha pronunciado de acuerdo a sus mejores tradiciones por la paz y contra la guerra", dijo en entrevista con Informativo Sarandí.

"Para comercializar, para mejorar las relaciones económicas, comerciales, no se necesita subir a un portaaviones. Es un símbolo de guerra", sentenció el dirigente sindical.