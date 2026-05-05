Gobierno presentó estrategia de transformación digital con foco en IA, datos y ciberseguridad

El Poder Ejecutivo presentó este martes en Torre Ejecutiva y en conferencia de prensa su estrategia de transformación digital con énfasis en la centralización de datos estatales, el desarrollo de inteligencia artificial (IA) y el fortalecimiento de la ciberseguridad.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, encabezó la conferencia y destacó que el centro de la estrategia estará en concentrar la información estatal en una infraestructura común .

"Lo que estamos generando es que todos los datos del Estado, las capacidades que hemos construido a lo largo del tiempo, puedan estar resumidas en un solo lugar ", explicó.

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"Esto nos va a permitir robustecer las capacidades que tiene el Estado con respecto a todos los datos que se manejan y hacerlos todos en un solo lugar y que ese lugar sea el Data Center de Antel ", continuó.

Según Sánchez, esta acción lo que les permitirá es mejorar "la seguridad de esos datos", así como la posibilidad de que "en un mundo que está pautado por la inteligencia artificial (IA), sean un insumo importante para pensar soluciones a problemas públicos y hacerlo desde un lugar donde la IA ocupe un rol relevante".

"Hoy estamos presentando este trabajo de articulación que nos va a permitir generar la confianza suficiente entre distintos espacios institucionales para hacer de la política de gobierno electrónico centrada en un futuro donde el Estado uruguayo vuelva a estar a la cabeza de las innovaciones y las capacidades de gobierno electrónico y digitalización", aseveró.

Después, subrayó que la inteligencia artificial será un componente estructural de la estrategia, aunque reconoció los desafíos que implica su implementación. "La IA ha llegado para quedarse y resolver muchos problemas, pero esto genera tensiones, miedos y preocupaciones", dijo.

En ese marco, planteó la necesidad de una gobernanza coordinada: "Lo que hay que hacer es que el conjunto del Estado coordine".

Tras este habló la presidenta de Agesic, Cristina Zubillaga, quien detalló que el plan de transformación digital se centrará en cinco pilares.

"Uno es la ciudadanía y tiene que ver con empoderar a las personas en esta dimensión digital y trabajar en capacitaciones y el acceso a determinadas herramientas", explicó.

El segundo se enfoca en IA y en la gestión de datos, mientras que el tercero apunta a la infraestructura tecnológica: "El tercero es la infraestructura digital en cuanto a la arquitectura (…) y también el despliegue de esa infraestructura en Antel empezando por el Data Center de Agesic".

El cuarto eje está vinculado a la "ciberseguridad" en cuanto a los "activos críticos del Estado" y el quinto refiere a la conformación de "proyectos estratégicos", entre ellos la conformación de una billetera electrónica en la cual tener la cédula de identidad con todos los estándares de seguridad.

Luego y al hacer uso de la palabra, el titular de Uruguay Innova, Bruno Gili, anunció que se está trabajando en la conformación de un "centro de inteligencia artificial nacional".

En la conferencia de prensa estuvieron presentes también la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el presidente de Antel, Alejandro Paz, entre otras autoridades.