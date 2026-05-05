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Cámara pesquera anunció primera exportación a Europa con arancel cero, pero el barco canceló escala en Montevideo

La partida está prevista para el lunes 11 de mayo en un buque de otra compañía marítima

5 de mayo de 2026 15:26 hs
Exportación para Unión Europea

Exportación para Unión Europea

En primera instancia, las 28 toneladas de merluza iban a ser embarcadas en el buque Xiamen Express de la naviera Hapag Lloyd con destino a Lituania.

El barco, con llegada prevista a Montevideo, canceló la escala y arriba este martes al puerto de Buenos Aires.

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La agencia marítima en Montevideo comunicó que el Xiamen Express decidió omitir la escala en el puerto local para mantener la "integridad de su itinerario". Añadió que todas las cargas inicialmente reservadas para ese buque serán exportadas en el INSA de Mediterranean Shipping Company (MSC), con llegada prevista a Montevideo el próximo lunes 11 de mayo.

Fuentes empresariales comentaron a El Observador que la omisión se debió a decisiones de las navieras y no por algún tipo de problema o conflicto en el puerto de Montevideo.

Este lunes, la CIPU había comentado que la Unión Europea es el “mayor importador de pescado del mundo” y que las cargas hacia ese destino, previo al acuerdo, tenían un arancel de ingreso del 15%.

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