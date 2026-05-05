Guía para compras en el exterior por franquicias: 16 claves para evacuar dudas

La nueva normativa de Aduanas para compras al exterior entró en vigencia el 1° de mayo y modificó las reglas para quienes compran por Tiendamia, Temu o por algún courier.

El saldo anual de la franquicia quedó en US$ 800 en hasta tres envíos , con cambios en el IVA según el origen del producto, un régimen simplificado actualizado y la obligación de registrarse en el Sistema Lucía de Aduanas.

¿Cuál es el nuevo tope de saldo anual en dólares para la franquicia y cuántos envíos se permiten por año?

La franquicia funciona como un saldo anual de US$ 800 que se puede traer hasta en tres envíos. Hasta ahora podías comprar tres veces por US$ 200 cada compra (en un total de US$ 600).

¿Cómo se distribuyen los límites de saldo y cantidad de envíos ahora que no existe el tope de US$ 200 por paquete?

Antes existía un límite por compra de US$ 200 y no se acumulaba. Ese tope desapareció y ahora se puede traer en una sola operación una compra grande. Por ejemplo, una compra de US$700 más dos de US$ 50 ya consume los tres envíos disponibles. El sistema es más flexible: el comprador decide cómo distribuir.

¿Qué sucede si gasto mis tres envíos pero todavía tengo saldo disponible en el cupo anual?

Son dos límites independientes que conviven, y cualquiera de los dos puede agotarse antes que el otro, por lo que se debe comprar con inteligencia. Quien compra mucho por Temu con paquetes de $ 3.000 o $ 4.000 puede gastarse los tres envíos rápido y quedarse con saldo sin posibilidad de usarse hasta el siguiente reinicio.

¿En qué fecha se reinician los cupos de la franquicia para el próximo año?

Los envíos recibidos desde el 1° de enero de este año cuentan para la franquicia. El reinicio recién será el 1° de enero de 2027, no el 1° de mayo con la entrada en vigencia de la normativa.

Si realicé una compra utilizando la franquicia antes del 30 de abril (bajo el régimen anterior), ¿ese envío se computa para el límite anual del nuevo régimen? ¿Cuántos envíos me quedarían disponibles para el resto del año?

Sí, ese envío ya se te computó. Según el texto, para la franquicia se contabilizan todos los envíos que hayas recibido a partir del 1 de enero de este año, ya que el contador no se reinicia con la entrada en vigencia de la nueva normativa el 1 de mayo. Por lo tanto, si ya utilizaste una franquicia antes de esa fecha, para el resto del año 2026 te quedarían disponibles dos envíos de los tres permitidos anualmente. Estos cupos se reiniciarán recién el 1° de enero de 2027.

¿Qué productos mantienen la exoneración del IVA y bajo qué condiciones de precio y origen?

Las compras en Estados Unidos de hasta US$ 200 mantienen la exoneración de IVA hasta el 1° de julio de 2026. El plazo se extendió porque Aduanas todavía está reglamentando los requisitos para controlar el cumplimiento. La exoneración responde al acuerdo TIFA firmado en 2007-2008 que facilita el comercio bilateral entre Uruguay y Estados Unidos.

¿Cómo se aplica el IVA (22%) para compras que superen los US$ 200 pero estén dentro de la franquicia de US$ 800?

Entre US$200 y US$800, incluso desde Estados Unidos, se paga IVA al 22%. La normativa permite traer compras de mayor valor que antes –una cámara de US$ 400 o un celular de US$ 500– pero abonando el impuesto correspondiente.

¿Por qué los productos provenientes de China o Europa siempre deben pagar IVA, independientemente de su valor?

El "impuesto Temu" gravó a todos los productos cuyos orígenes no sean Estados Unidos. Esto incluye Europa, Canadá, China y cualquier otro país. Estados Unidos es la excepción por el acuerdo TIFA.

¿El IVA se calcula sobre el excedente del valor o sobre el costo total del producto importado?

Bajo el nuevo régimen, el IVA se calcula aplicando una tasa del 22% sobre el valor total de los productos importados, sin importar si solo una parte del monto supera el límite de exoneración. En el caso de compras desde Estados Unidos, si el valor total de la factura supera los US$ 200, se pierde el beneficio de la exoneración y el impuesto se "activa" para el contenido completo del paquete.

¿Cómo se calcula el impuesto basándome en un celular comprado en Estados Unidos en Tiendamia?

Bajo la nueva normativa vigente en Uruguay, el IVA se calcula aplicando una tasa del 22% sobre el valor total de los productos, perdiéndose la exoneración completa si la compra desde Estados Unidos supera los US$ 200. Como se observa en la imagen, al costar el producto US$ 638,99 (se trata de un iPhone Pro Max 15), el impuesto de US$ 140,58 se aplica sobre la totalidad de ese monto. Además, en este caso, se incluye el "Trámite de URSEC" de US$ 8,99, un costo específico y obligatorio para permitir el ingreso legal de dispositivos como teléfonos celulares al país (no es para todos).

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¿En qué consiste el Régimen Simplificado (60%) y cuándo es más conveniente usarlo que la franquicia?

El régimen simplificado se actualizó como alternativa para quienes no quieren usar franquicia. Se paga el 60% del costo de los productos –en lugar del 22% del IVA– con un pago mínimo de 20 dólares, pero permite traer todas las veces que se quiera hasta US$ 800 por envío.

Es muy utilizado por consumidores para compras chicas. Por ejemplo, hay usuarios que una compra de $ 3.200 en Temu, por ejemplo, prefieren traerlo por régimen simplificado pagando un poco más –unos $ 5.000 en lugar de $ 4.000– y reservar la franquicia para una compra mayor.

¿Cómo funcionan plataformas como Tiendamia y Temu ante los nuevos cargos de importación y el IVA?

En Tiendamia, el carrito muestra el costo final con envío incluido y al pagar no se cobra ningún cargo extra. La plataforma despliega tres opciones: franquicia, régimen simplificado o Importa Fácil —nombre que Tiendamia le da al régimen general—. La franquicia es siempre la más barata. Quien tiene empresa y quiere descontar IVA debe usar Importa Fácil, único régimen que lo permite.

En Temu los productos vienen de China, por lo que siempre se cobra el 22% bajo la categoría "cargos de importación". La plataforma cobra el IVA por adelantado y lo paga al Estado, sin cargos extra al recibir el paquete. Ahora se pueden traer hasta US$800 en un solo pedido —antes el tope era US$ 200— y existe el botón "no consumir franquicia" para usar el simplificado al 60%.

¿Qué precauciones se deben tomar al consolidar paquetes de distintos orígenes en un mismo envío por Courier?

Alexis Martinovic, un influencer que ha seguido de cerca este tema, no recomienda mezclar orígenes en un mismo envío. Si se incluye un producto que no provenga de Estados Unidos, todo el paquete pasa a pagar IVA, incluso lo que sí venía de ese país. Comprar en una página china o europea y mandar el paquete a Estados Unidos no convierte al producto en estadounidense: Aduanas exige la factura original, que debe cargarse en el Courier.

¿Cuáles son las multas o sanciones establecidas por Aduanas en caso de declarar incorrectamente el origen de un producto?

La Ley de Presupuesto establece que la multa equivale al doble de lo que correspondía pagar en primer lugar. Aduanas puede detectar el incumplimiento al revisar la factura del producto. La recomendación práctica es asumir el pago del IVA cuando el origen no sea Estados Unidos, en lugar de intentar maniobras que terminen en sanción.

¿Qué es el Sistema Lucía de Aduanas y por qué es obligatorio registrarse para usar la franquicia?

El Sistema Lucía es la plataforma de Aduanas en la que es obligatorio registrarse para acceder a la franquicia. El trámite se completa una sola vez y queda hecho. Sin ese registro, no se puede usar el beneficio del saldo anual de US$ 800.

¿Qué información personal o de consumo se puede visualizar dentro del panel de usuario una vez realizado el registro?

Una vez registrado, el panel permite ver cuánto saldo de franquicia queda disponible, los envíos recibidos en el año y a qué importe se computó cada uno. Ese último dato es relevante porque las plataformas que cobran en pesos –como Temu– descuentan el saldo según el importe registrado por Aduanas, no según lo pagado por el usuario.