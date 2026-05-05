Los detalles de la propuesta de UPM para aumentar la producción de la planta de celulosa que tiene en Fray Bentos

El Ministerio de Ambiente analiza una solicitud de UPM para ampliar en 200 mil toneladas anuales la producción de la planta Orion en Fray Bentos . El planteo fue realizado meses atrás y recientemente la empresa finlandesa presentó el informe con los impactos ambientales que tendrá el incremento de la producción así como las obras que realizará .

La documentación está siendo estudiada por las autoridades de la cartera. El objetivo es que la producción llegue a 1,5 millones de toneladas anuales de celulosa.

“El objetivo de este proyecto es actuar sobre los cuellos de botella de los procesos , de forma de aumentar la producción dentro del marco de los compromisos ambientales actuales”, señala el documento.

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A su vez, menciona que actualmente la capacidad máxima de producción de la planta está condicionada por diversas áreas de proceso . En particular, menciona que los equipos de mayor complejidad técnica y costo como la caldera de recuperación y el digestor son las principales limitantes de capacidad ya que su capacidad máxima define el “techo productivo de la planta”.

Para lograr el aumento, UPM busca incorporar en el patio de madera una nueva “línea de chipeado” que funcionará en paralelo a las dos existentes. Esta nueva chipera fue evaluada mediante modelos de propagación sonora, concluyendo que no generará un aumento significativo del ruido en los alrededores de la planta, manteniéndose dentro de los límites para zonas industriales ruidosas.

También sumará dos nuevos evaporadores en la línea de recuperación, nuevas torres de enfriamiento para robustecer el sistema de recirculación de agua e instalará un nuevo horno de cal con una chimenea de acero de 60 metros de altura.

La chimenea será uno de los cambios visuales más notorios, aunque según los fotomontajes presentados por la empresa, la infraestructura se integrará al paisaje industrial actual sin destacar excesivamente.

Los impactos

En cuanto a las emisiones, la modelación matemática determinó que el aporte del proyecto a la concentración de gases en el aire será de “significancia muy baja”, manteniendo el cumplimiento de los estándares de calidad de aire.

Uno de los temas que genera más polémica –incluso desde antes de la instalación– refiere a los vertidos de efluentes al río Uruguay. Con el aumento de producción, la empresa proyecta que el volumen sea de 68.752 m³/día, una cifra que, según la empresa, se mantiene por debajo del límite máximo autorizado de 71.500. En los últimos años, el caudal diario ha sido 60.900 m3 en promedio.

De acuerdo con UPM, esto se debe a que la eficiencia en el uso del agua mejora a mayores niveles de producción (hay un consumo más eficiente por tonelada producida). Las simulaciones térmicas indican que el >aumento de temperatura en el río será inferior a 0,4 °C a solo 10 metros de la descarga.

Más allá de los efluentes, también habrá un incremento de la generación de energía que será “proporcional” al aumento de producción. En primera instancia, se estima de 5% pero podrá llegar a 15%. Según UPM, la cantidad se mantiene dentro del convenio que tiene con UTE porque no implica modificaciones en las turbinas ni en la interconexión.

Asimismo, habrá un aumento como máximo del 15% del consumo de insumos químicos y un incremento en el consumo de madera que será proporcional al aumento de la producción, aunque la capacidad del patio se incrementa en un 30% la capacidad. Respecto al agua, el consumo subirá de unos 83.000 a 92.935 m3 por día.

UPM proyecta que la fase de implementación de estas obras se extienda entre 20 y 22 meses. Durante este periodo, se prevé un promedio de 100 trabajadores para obras civiles y un pico de 600 operarios durante las paradas generales de planta.

Sin cambios significativos

“Las actividades asociadas a la implementación de las mejoras involucradas en el proyecto no presentan aspectos ambientales significativos adicionales respecto a la operativa actual de la planta ni a la operativa proyectada”, dice el documento.

El informe considera que con las medidas de mitigación y gestión existentes, la planta tiene un adecuado desempeño ambiental en los distintos aspectos ambientales considerados y concluye que las modificaciones a realizar no generan “cambios significativos de los aspectos ambientales de la operación del emprendimiento y como consecuencia no se identifican nuevos impactos ambientales ni efectos adicionales a los ya evaluados en el marco del estudio de impacto original”.