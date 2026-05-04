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Exportaciones de bienes aumenta 4% en los primeros cuatro meses del año, pese a descenso en abril

La cane vacuna y la celulosa fueron los principales productos vendidos, aunque con desempeño dispar

4 de mayo de 2026 17:57 hs
Exportaciones de celulosa

Exportaciones de celulosa

Las exportaciones uruguayas de bienes tuvieron un desempeño negativo en abril, pero pese al mal dato tuvieron un crecimiento de 4% en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2025.

Las ventas al exterior en abril fueron por US$ 944 millones, con una caída interanual de 12%, según informó este lunes el Instituto Uruguay XXI. El organismo informó que de esa manera se interrumpió el ritmo de crecimiento mensual que se observaba desde el comienzo del año. La caída mensual se debió básicamente a menores colocaciones de de celulosa y carne vacuna (15% y 29%, respectivamente) y un resultado neutro en el caso de los productos lácteos.

Además las exportaciones llegaron a US$ 4.122 millones en el primer cuatrimestre, con crecimiento de 4% respecto al mismo período del año pasado.

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En ese período, el primer producto exportado fue la carne vacuna con US$ 837 millones y aumento interanual de 1%, seguido por la celulosa con US$ 739 millones y descenso de 5%. Los primeros cinco lugares se conformaron con concentrado de bebidas, productos lácteos y madera y subproductos.

En el desglose por países, el primer lugar fue para China con US$ 685 millones, aunque con disminución de 9%. Luego estuvieron Brasil con US$ 660 millones (baja de 6%), la Unión Europea con US$ 612 millones (aumento de 6%), Estados Unidos (descenso de 10) y Argentina con 184 millones (con crecimiento de 9%).

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