"Ciudad flotante": la "impactante" experiencia de Andrés Ojeda con el portaaviones estadounidense USS Nimitz

El senador colorado Andrés Ojeda visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz (CVN-68) , una de las principales embarcaciones de la United States Navy , en el marco del despliegue militar “ Mares del Sur 2026 ”.

El buque, que cumplió 51 años de servicio , es una nave de propulsión nuclear con capacidad para operar durante largos períodos sin reabastecimiento , y es considerado una plataforma clave para operaciones de seguridad y asistencia a nivel global.

A través de sus redes sociales, el secretario general del Partido Colorado calificó la experiencia como “impactante” y destacó que se trata de una “ verdadera ciudad flotante ”, en referencia a la escala operativa del portaaviones y a la complejidad de sus sistemas.

El senador también subrayó la importancia de este tipo de intercambios internacionales, en línea con instancias similares en las que participaron recientemente los presidentes de Uruguay, Argentina y Chile con autoridades estadounidenses vinculadas a la defensa.

Ojeda agradeció a la embajada de Estados Unidos en Uruguay y a la tripulación del buque por la hospitalidad recibida, y señaló que conocer de cerca este tipo de estructuras permite “pensar en grande” y visualizar oportunidades de aprendizaje institucional.

Embed - Andres Ojeda on Instagram: "TREMENDO! Una experiencia que no se cuenta, se vive. Visité el USS Nimitz (CVN-68), uno de los portaaviones más importantes del mundo, que hoy cumple 51 años de vida. Una verdadera ciudad flotante, impulsada por energía nuclear, capaz de operar durante décadas y de proyectar presencia y estabilidad en cualquier región del planeta. Recorrerlo es una experiencia impactante. Es clave acceder a este nivel de intercambio, como el que también tuvieron los Presidentes de Uruguay, Argentina y Chile, de primera mano, con quienes lideran y operan una de las principales herramientas de seguridad y asistencia global del mundo. Mi agradecimiento a la @usembassymvd @usnavy y, muy especialmente, a los mandos y a toda la tripulación del Nimitz por su hospitalidad, profesionalismo y atención. Ver de cerca cómo operan las grandes estructuras del mundo te abre la cabeza, te ayuda a pensar en grande y ver todo lo que hay para aprender." View this post on Instagram

La visita de Orsi

El presidente Yamandú Orsi visitó el sábado el portaaviones estadounidense que se encuentra operando frente a la costa uruguaya en el marco del despliegue militar “Mares del Sur 2026”. Para llegar a la embarcación, el mandatario se trasladó desde el Aeropuerto de Carrasco en un avión militar estadounidense de transporte de personal.

La visita se dio en línea con instancias similares realizadas por otros líderes de la región, como los presidentes de Argentina y Chile, en el contexto de ejercicios coordinados por el Comando Sur de Estados Unidos junto a países latinoamericanos.

Sin embargo, el episodio generó cuestionamientos desde la oposición. Legisladores del Partido Nacional señalaron que el ingreso de la aeronave extranjera al territorio nacional no contó con la autorización del Parlamento, lo que —según sostienen— podría implicar una violación de la Constitución.

El planteo se apoya en el artículo 85, que establece que corresponde al Poder Legislativo habilitar o prohibir la entrada de fuerzas extranjeras, salvo en casos excepcionales. El tema ya había sido mencionado semanas atrás en la Comisión de Defensa del Senado, donde se discutió la necesidad de autorización en este tipo de operaciones.