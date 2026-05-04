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Copamiento en Rocha: maniataron y golpearon a un hombre de 62 años que estaba con su nieto en Barra del Chuy

Dos delincuentes armados sorprendieron a la víctima junto a su nieto, los obligaron a ingresar a la casa y escaparon con US$ 1.300, 2.000 reales, celulares y una escopeta

4 de mayo de 2026 9:31 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un hombre de 62 años fue víctima de un copamiento en su vivienda ubicada en la zona de Parada 8 de Barra del Chuy durante la madrugada de este lunes, según informó la Jefatura de Policía de Rocha en un comunicado.

De acuerdo al parte oficial, la víctima, de nacionalidad brasileña, se encontraba en su vehículo junto a su nieto de 20 años cuando fueron sorprendidos por dos hombres armados, con ropas oscuras y los rostros cubiertos. Los delincuentes los obligaron a ingresar a la finca, donde inmovilizaron al dueño con cinta y lo agredieron físicamente mientras le exigían dinero.

Los autores del hecho se llevaron una billetera con documentos, dos celulares, una escopeta calibre 12, 1.300 dólares y 2.000 reales, entre otros efectos.

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Antes de retirarse, los asaltantes dejaron a las víctimas reducidas dentro de la vivienda: el hombre fue encerrado en un baño y su nieto quedó atado en el segundo piso.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente. El caso está en manos de la Fiscalía, que dispuso diversas diligencias, mientras que la investigación es llevada adelante por efectivos del Área de Investigaciones de Zona III.

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