Dos reactores nucleares, más de 300 metros de eslora y hasta 5.000 tripulantes: así es el portaaviones estadounidense que visitó Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi , y el senador colorado Andrés Ojeda recorrieron el USS Nimitz (CVN-68) , un imponente buque de propulsión nuclear de la Armada estadounidense . La embarcación se encuentra en aguas internacionales frente a la costa uruguaya como parte del despliegue estratégico " Mares del Sur 2026 " del Comando Sur.

El USS Nimitz (CVN-68) es el buque insignia de la clase Nimitz de la United States Navy y uno de los portaviones más grandes del mundo . Entró en servicio en 1975 y lleva el nombre del almirante Chester Nimitz , comandante de las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

Desde su primer despliegue en 1976 en el Mediterráneo, el buque participó en múltiples operaciones en distintas regiones, incluyendo el océano Índico, el Golfo Pérsico y Medio Oriente, donde brindó apoyo en la guerra de Irak en 2003. En 2014 fue escenario de un hito en la aviación naval, al recibir el primer aterrizaje de un caza F-35 en alta mar.

Una ciudad flotante en el Atlántico Sur

El USS Nimitz es el buque líder de su clase y una de las embarcaciones de guerra más grandes jamás construidas. Su presencia en la región responde a ejercicios de cooperación y seguridad, habiendo recibido también a los mandatarios de Argentina y Chile.

Con casi 333 metros de eslora, capacidad para más de 5.000 tripulantes y hasta 65 aeronaves, el Nimitz funciona con dos reactores nucleares y tiene un costo estimado de US$ 4.500 millones, lo que lo convierte en una de las principales plataformas militares de Estados Unidos.

El senador Andrés Ojeda lo describió tras su visita como una "verdadera ciudad flotante", destacando su capacidad para operar durante décadas y proyectar estabilidad global.

La visita presidencial generó un intenso debate político interno, con cuestionamientos por parte de la oposición y del movimiento sindical sobre los protocolos de traslado y el ingreso a la plataforma.

Características técnicas del USS Nimitz

El diseño de este superportaaviones le permite operar ininterrumpidamente gracias a su tecnología de punta. Sus especificaciones lo convierten en una pieza central de la estrategia naval de Washington:

Motor y propulsión: Está equipado con dos reactores nucleares Westinghouse A4W que accionan cuatro turbinas, generando 260.000 caballos de fuerza y alcanzando una velocidad de 30 nudos.

Está equipado con dos reactores nucleares Westinghouse A4W que accionan cuatro turbinas, generando 260.000 caballos de fuerza y alcanzando una velocidad de 30 nudos. Blindaje y protección: La composición exacta de su coraza estructural está clasificada por el Pentágono, pero cuenta con un diseño de casco optimizado para absorber impactos y resistir ataques asimétricos en alta mar.

La composición exacta de su coraza estructural está clasificada por el Pentágono, pero cuenta con un diseño de casco optimizado para absorber impactos y resistir ataques asimétricos en alta mar. Armamento: Dispone de sistemas de misiles Sea RAM de 21 celdas y Sea Sparrow Mk 29 para defensa antiaérea, apoyados por radares de adquisición de blancos y contramedidas electrónicas.

Dispone de sistemas de misiles Sea RAM de 21 celdas y Sea Sparrow Mk 29 para defensa antiaérea, apoyados por radares de adquisición de blancos y contramedidas electrónicas. Capacidad: Posee 333 metros de eslora y desplaza más de 100.000 toneladas. Alberga a casi 5.000 tripulantes y su cubierta está diseñada para transportar hasta 65 aeronaves.

Embed - USS Nimitz | Así es la MAYOR FLOTA de portaaviones de Estados Unidos

La función estratégica de su despliegue

Aunque el portaaviones entró en servicio en 1975, sus constantes actualizaciones tecnológicas lo mantienen como una herramienta fundamental de disuasión y asistencia a nivel global.

Su despliegue actual busca fortalecer la interoperabilidad con las fuerzas armadas sudamericanas frente a amenazas comunes en el continente.

El presidente Orsi, quien arribó a la plataforma en una aeronave militar invitado por el embajador estadounidense Lou Rinaldi, enmarcó la recorrida en el diálogo histórico y la coordinación de seguridad regional.