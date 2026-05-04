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Justicia argentina pidió información a Uruguay por planta de hidrógeno verde en Paysandú

Esto ocurre luego de que los políticos argentinos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl presentaran una demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA

4 de mayo de 2026 11:48 hs
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En el marco de la polémica por la planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que pretende instalar la empresa chilena HIF Global en Paysandú, la Justicia federal argentina resolvió avanzar en la acción "preventiva de daños en materia ambiental" presentada por los legisladores del peronismo de Entre Ríos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl y solicitó información tanto a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) como a varios organismos nacionales a través de exhortos diplomáticos.

Ante esto, la Justicia del país vecino ordenó enviar un exhorto al presidente de la CARU, Raúl Luis Montero, para informe en un plazo de 10 días hábiles si el proyecto de planta de "e-combustibles" fue comunicado al organismo por parte de la empresa HIF Uruguay SA, HIF Global LLC o firmas vinculadas.

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Asimismo, solicitaron detalles sobre si dichas empresas presentaron ante la comisión un Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

En paralelo, la Justicia ordenó al canciller argentino Pablo Quirno que gestione exhortos hacia Uruguay para recabar información clave.

En ese sentido, pidieron que se le consulte a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente:

  • La fecha de presentación de la solicitud de autorización ambiental previa del proyecto.
  • Copia certificada de dicha solicitud.
  • El Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa.
  • La fecha de realización de la audiencia pública correspondiente.

Además solicitaron que se pida información al Banco Central del Uruguay sobre los beneficiarios finales de HIF Uruguay SA y sus empresas vinculadas.

En diálogo con los medios el diputado Guillermo Michel valoró la resolución judicial y afirmó que "es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay".

"El fallo le exige información a la CARU y solicita a Cancillería que pida detalles sobre la inversión y el capital accionario de la empresa", destacó.

En ese contexto, también cuestionó al gobierno provincial: "Este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’. No alcanza con enojarse en los medios; estas acciones debieron haberse tomado antes".

La iniciativa de HIF para instalar una planta de e-combustibles en Paysandú ha generado atención en ambas márgenes del río Uruguay, en particular por sus posibles impactos ambientales y su carácter transfronterizo.

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