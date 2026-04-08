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Gobernador de Entre Ríos dijo que relocalización de la planta de HIF Global en Paysandú sería "una excelente noticia", aunque aguarda "información oficial"

El gobernador Rogelio Frigerio dijo a El Observador que están a favor de la inversión privada pero que su reclamo era que "no sea en detrimento de otras fuentes de trabajo"; agregó que coordinan con el canciller argentino otra reunión con el gobierno uruguayo

8 de abril de 2026 17:23 hs
Rogelio Frigerio
Rogelio Frigerio

El jefe comunal de Paysandú declaró a la salida de una reunión con el presidente Yamandú Orsi que el gobierno "ha mostrado sensibilidad" respecto al tema y que el nuevo sitio podría "ofrecer ventajas logísticas".

Según supo El Observador, la ubicación alternativa está propuesta para las inmediaciones de la planta de Alur, bastante más al sur de los padrones que habían sido recategorizados por la Junta Departamental sanducera frente a las costas de Colón.

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"Es lo que nosotros pedíamos, lo hemos planteado públicamente. Estamos a favor de la inversión privada y del empleo, haciendo lo imposible de que las inversiones que llegan a Uruguay también lleguen a Entre Ríos", sostuvo el gobernador Frigerio, quien ha sido uno de los principales abanderados en el reclamo para mover la planta.

"Pedimos que no sea en detrimento de otras fuentes de trabajo. Si se hacía frente a las playas de Colón iba a afectar otras fuentes de trabajo", aseguró el jerarca, e insistió en que el pedido era que "si hacen una planta industrial, que no sea frente a zonas recreativas". Frigerio agregó que les "parece una excelente noticia si existe" una alternativa.

El gobernador de Entre Ríos contó que el canciller argentino Pablo Quirno y su equipo les propuso hacer otra reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo. "No quiero opinar sobre información periodística sino sobre información oficial, pero si es como salió en las noticias (de Uruguay), para nosotros es una novedad muy importante porque era la preocupación", concluyó.

El propio Frigerio había subrayado días atrás que no podían permitir “otra Botnia” y había anticipado: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos. A todos lados vamos a ir”.

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