Nacional comienza una nueva aventura en la Copa Libertadores de América y este miércoles enfrenta a Coquimbo Unido de Chile jugando como visitante, un rival que jugó solamente dos veces en su historia este torneo.
Coquimbo Unido vs Nacional EN VIVO: muy buen primer tiempo tricolor que domina las acciones y gana bien en Chile por Copa Libertadores
Seguí EN VIVO el partido entre Coquimbo Unido y Nacional que se disputa en Chile correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores