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Coquimbo Unido vs Nacional EN VIVO: muy buen primer tiempo tricolor que domina las acciones y gana bien en Chile por Copa Libertadores

Seguí EN VIVO el partido entre Coquimbo Unido y Nacional que se disputa en Chile correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

8 de abril 2026 - 19:52hs
El arquero de Coquimbo Unido despeja ante el cabezazo de Sebastián Coates de Nacional por Copa Libertadores

El arquero de Coquimbo Unido despeja ante el cabezazo de Sebastián Coates de Nacional por Copa Libertadores

FOTO: @Nacional

EN VIVO

Nacional comienza una nueva aventura en la Copa Libertadores de América y este miércoles enfrenta a Coquimbo Unido de Chile jugando como visitante, un rival que jugó solamente dos veces en su historia este torneo.

Los dirigidos por Jorge Bava tienen la ilusión y la fe de poder comenzar con buen pie y con un triunfo ante un adversario que no juega esta copa desde 1992.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

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Final del primer tiempo: Nacional gana 1-0

Al término de la primera parte, el tricolor gana muy bien.

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Minuto 45+1: amarilla en Nacional

Tomás Viera vio la amonestación.

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Minuto 45: se juegan 3' de tiempo añadido

El árbitro dio 3 minutos de adición.

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Minuto 32: Nacional mantiene el mando sobre la pelota

Los tricolores juegan muy tranquilos en Chile.

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Minuto 21: gol de Nacional: ¡Coates!

Golazo de Sebastián Coates tras un córner de Nicolás Lodeiro desde la izquierda.

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Minuto 21: Cornejo sorprendió y se salvó Nacional

Muy bien Ignacio Suárez tras un gran tiro libre de Cornejo que sorprendió.

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Minuto 17: Nacional presiona bien arriba

Los tricolores tratan de asfixiar la salida de su rival.

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Minuto 10: una peinada de Carneiro y la sacaron en la línea

Tras un córner, la peinó Gonzalo Carneiro y Salinas la sacó en la raya.

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Minuto 7: gol anulado para Coquimbo Unido

Falta del uruguayo Manuel Fernández sobre el arquero Ignacio Suárez cuando convertía Coquimbo Unido. El árbitro señaló el medio del campo, pero luego desestimó.

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Minuto 3: Nacional juega con un punta

Maximiliano Gómez es el delantero, en tanto que Gonzalo Carneiro juega como extremo por izquierda y Baltasar Barcia, por derecha..

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Comenzó el partido en Chile

Ya juegan Coquimbo Unido vs Nacional por Copa Libertadores.

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Ya están ambos equipos en el campo de juego

Los dos salieron y se saludaron previo al comienzo del partido.

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Varios hinchas tricolores acompañan al equipo

Una gran cantidad de hinchas acompañaron a Nacional hasta Chile para ver el partido por Copa Libertadores.

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Los dos se aprontan para salir a la cancha

Ambos planteles ya están listos para salir a jugar el partido.

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Terminó de calentar Nacional y volvió a su vestuario

Los dirigidos por Jorge Bava ya retornaron a su camarín para los últimos aprontes.

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Faltando 36 minutos, Coquimbo Unido confirmó a su equipo

El elenco rival de Nacional confirmó el equipo titular en sus redes, poco antes del inicio del compromiso por Copa Libertadores.

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Los tricolores salieron a calentar en el césped previo al partido

El plantel de Nacional comenzó a calentar previo al encuentro ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores.

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Estos son los citados de Coquimbo Unido, que menos de una hora antes, aún no confirmó a sus 11

Los convocados del club chileno para enfrentar a Nacional:

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Nacional ya tiene a sus 11 titulares confirmados

Jorge Bava confirmó la oncena titular que jugará ante Coquimbo Unid por Copa Libertadores:

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Llegó Nacional y reconoció el campo de juego

El plantel de Nacional ya está en el estadio y reconoció el césped del mismo.

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Nacional va por romper una racha

El equipo tricolor no gana en Chile por Copa Libertadores desde el 15 de setiembre de 1998, 3-1 a Universidad de Chile.

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Lo que dijo la Inteligencia Artificial del partido entre Coquimbo Unido vs Nacional

En este link se puede ver lo que predijo la Inteligencia Artificial sobre el encuentro de Copa Libertadores.

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Ya se abrieron las puertas del estadio para los hinchas

Los hinchas de Nacional ya pudieron ingresar al estadio en el que los tricolores enfrentarán a Coquimbo Unido.

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Raphael Claus será el árbitro del partido

El brasileño Raphael Claus será el encargado de impartir justicia entre Coquimbo Unido vs Nacional.

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Raphael Claus manejó el partido con categoría
Raphael Claus manejó el partido con categoría
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Comienza la cobertura del partido Coquimbo Unido vs Nacional

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro entre Coquimbo Unido vs Nacional.

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