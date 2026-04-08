Coquimbo Unido vs Nacional EN VIVO: muy buen primer tiempo tricolor que domina las acciones y gana bien en Chile por Copa Libertadores

El arquero de Coquimbo Unido despeja ante el cabezazo de Sebastián Coates de Nacional por Copa Libertadores

Seguí EN VIVO el partido entre Coquimbo Unido y Nacional que se disputa en Chile correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional comienza una nueva aventura en la Copa Libertadores de América y este miércoles enfrenta a Coquimbo Unido de Chile jugando como visitante, un rival que jugó solamente dos veces en su historia este torneo.

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Los dirigidos por Jorge Bava tienen la ilusión y la fe de poder comenzar con buen pie y con un triunfo ante un adversario que no juega esta copa desde 1992.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

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