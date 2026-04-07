La selección uruguaya compromete su clasificación al Mundial sub 17: así quedaron las tablas en el Sudamericano tras la derrota ante Colombia

La selección uruguaya sub 17 perdió 2-1 ante la de Ecuador en el Sudamericano que se disputa en Asunción y comprometió sus chances de seguir en carrera por el título y por la clasificación al Mundial Qatar 2026, que tendrá a siete selecciones de Conmebol .

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El de este martes fue el tercer partido de los celestes tras el empate 1-1 ante Chile, en su estreno, y el 1-1 con Paraguay en la segunda fecha.

Este martes cayó ante Ecuador y el jueves jugará su último partido frente a Colombia a la hora 17 de Uruguay.

El plantel celeste dirigido por Ignacio González tendrá libre en la quinta y última fecha del Grupo A.

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En tres años con Marcelo Bielsa, la selección uruguaya no ingresó al top 10 y perdió un lugar en el ranking FIFA

Así están las tablas de posiciones del Sudamericano sub 17:

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Los cuatro primeros de cada grupo siguen adelante en el torneo, y el quinto quedará eliminado.

Las ocho selecciones que continuarán en competencia seguirán en el torneo en diferente nivel:

Los dos primeros jugarán semifinales y se habrán asegurado su lugar en el Mundial. Allí se habrán completado cuatro cupos.

Los terceros y cuartos de cada serie disputarán el repechaje para definir los tres lugares restantes.

Pese a que sumó dos puntos en tres partidos, Uruguay está segundo en la tabla con dos puntos, y podrá terminar tercer al cierre de la tercera fecha. A segunda hora juegan Colombia vs Chile.

El complejo panorama que le quedó a la selección uruguaya en el Sudamericano sub 17

Uruguay sumó dos puntos y solo puede aspirar a sumar tres más, si le gana a Colombia.

Si llegara a cinco puntos tendrá la opción de conseguir uno de los cuatro lugares para seguir en carrera como tercero o cuarto.

Sus chances para terminar primero o segundo son mínimas.

Su situación está comprometida porque Chile, Colombia y Paraguay, que tienen un punto, aún deben disputar dos o tres encuentros.

Así sigue el Sudamericano sub 17: