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Uruguay 1-1 Paraguay: la selección sub 17 empató otra vez en el Sudamericano que llevará a siete países al Mundial; mirá el gol de Thiago Mora

Los celestes dirigidos por Ignacio "Nacho" González sumaron su segunda igualdad, tras el estreno 1-1 ante Chile

5 de abril 2026 - 19:55hs

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La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio "Nacho" González igualó 1-1 frente a Paraguay este domingo en el marco de la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay.

Los celestes debutaron el viernes con empate 1-1 ante Chile en el grupo que también comparten con Colombia y Ecuador.

Este domingo enfrentaron al anfitrión y con gol de Thiago Mora a los 38 minutos lograron la igualdad, tras ir en desventaja (0-1). En tanto de los celestes nació de un córners al primer palo que levantó Nicolás Scotti.

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Con este resultado, los celestes están segundos en el Grupo A.

El martes jugarán por la tercera fecha frente a Ecuador y el jueves en la cuarta ante Colombia. En la quinta jornada del grupo, Uruguay tendrá libre.

Este torneo de Conmebol otorga siete plazas para Sudamérica para el Mundial Qatar 2026.

Así transcurrió en vivo el partido minuto a minuto y mirá las estadísticas:

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Uruguay 1-1 Paraguay en vivo por el Sudamericano sub 17

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