Uruguay 1-1 Paraguay: la selección sub 17 empató otra vez en el Sudamericano que llevará a siete países al Mundial; mirá el gol de Thiago Mora

La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio "Nacho" González igualó 1-1 frente a Paraguay este domingo en el marco de la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay.
Los celestes debutaron el viernes con empate 1-1 ante Chile en el grupo que también comparten con Colombia y Ecuador.
Este domingo enfrentaron al anfitrión y con gol de Thiago Mora a los 38 minutos lograron la igualdad, tras ir en desventaja (0-1). En tanto de los celestes nació de un córners al primer palo que levantó Nicolás Scotti.