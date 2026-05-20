El homenaje a Fernando Morena que hará Peñarol previo al partido de este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores, que Conmebol había prohibido y luego aceptó

Peñarol le realizará un homenaje a Fernando Morena, la leyenda aurinegra, quien atraviesa un momento complicado de salud, este jueves previo al partido trascendente contra Corinthians de Brasil en el Estadio Campeón del Siglo por su grupo de la Copa Libertadores de América, pese a que en un principio, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), no lo había permitido.

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Según pudo saber Referí, los carboneros pidieron permiso al máximo organismo continental de fútbol para realizar el citado homenaje y recibieron la negativa.

No obstante, el exdirigente y delegado de Peñarol, Gastón Tealdi, realizó una gestión ante Conmebol para que reconsiderara la situación, y los encargados de hacerlo, finalmente lo autorizaron.

Fernando Morena es el segundo goleador histórico todo el historial de la Copa Libertadores de América.

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Está solo por detrás de Alberto Spencer, con 54 goles y, junto a Pedro Virgilio Rocha, comparte el segundo lugar, con 37 anotaciones.

Fue, a su vez, el máximo goleador de la Copa Libertadores en 1974 (siete tantos), 1975 (8) y 1982 (7), año en que con un gol suyo en la hora ante Cobreloa en Chile, Peñarol ganó su cuarta copa.

Este jueves previo al partido contra Corinthians, los aurinegros lo homenajearán.

Según pudo saber Referí, Peñarol colocará unas banderas en alusión a Fernando Morena y, a su vez, habrá fuegos artificiales, pero en las afueras del Estadio Campeón del Siglo.