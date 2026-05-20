Los dos escenarios que le quedan a Nacional para poder clasificar a la Copa Sudamericana en la última fecha del grupo de Copa Libertadores

Nacional igualó 0-0 este miércoles contra Universitario de Lima en el Gran Parque Central y quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América a falta de una fecha para el cierre de su grupo, por lo que irá en su último encuentro por la Copa Sudamericana.

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El juego de los albos fue realmente malo y casi no pateó al arco. Además, sobre el final incluso, estuvo a punto de perderlo.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras el empate de Nacional ante Universitario

Nacional 0-0 Universitario: el tricolor jugó un partido pobrísimo y a falta de una fecha, quedó eliminado de la Copa Libertadores

Los dos escenarios que tiene Nacional para clasificar a la Copa Sudamericana

Si Nacional es tercero en su grupo de Copa Libertadores el martes que viene a la hora 21.30 en el Gran Parque Central, logrará clasificar a la Copa Sudamericana, al menos.

Enfrentará al líder del grupo, Coquimbo Unido de Chile.

Si Nacional le gana el próximo martes, no dependerá de ningún resultado entre Universitario y Deportes Tolima, para clasificar a la Copa Sudamericana.

En cambio, si los albos empatan contra los chilenos, tendrán que esperar que los colombianos le ganen de visitantes a Universitario, ya que de no hacerlo, los de Jorge Bava quedarán eliminados incluso de Copa Sudamericana y por segundo año consecutivo, no tendrá actividad internacional en la segunda parte del año.

Obviamente que si pierden, ante un rival ya clasificado a la siguiente fase de la Copa Libertadores, quedarán también por el camino en Copa Sudamericana.