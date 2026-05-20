Marcha del Silencio 2026: nueva edición en reclamo por verdad y justicia en la búsqueda de desaparecidos

Este miércoles 20 de mayo se realiza una nueva Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio, en reclamo por verdad y justicia en la búsqueda de desaparecidos en dictadura .

Como es tradición, Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos convocó a marchar desde Jackson y Rivera hacia la Plaza Libertad por 18 de Julio .

Este año, la previa a la manifestación estuvo marcada por el reclamo de la organización al gobierno , para que el presidente de la República, Yamandú Orsi, dé la orden a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de entregar información sobre los acontecimientos de la dictadura .

"El Ejército no esconde nada": Mario Stevenazzi habló sobre los desaparecidos en la previa de la Marcha del Silencio

"La orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones": familiares convocó a una nueva Marcha del Silencio

Según dijo este miércoles Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ningún presidente de la República ordenó a las Fuerzas Armadas entregar toda la información vinculada al paradero de los desaparecidos durante la última dictadura.

También este miércoles, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, aseguró que la institución que lidera "no esconde nada" y que ya se entregó "toda la información disponible".

Cortes de tránsito por la Marcha del Silencio

Los cortes de tránsito comenzaron a las 15:00, pero desde las 17:00 permanece cortado el tránsito en 18 de Julio entre Barrios Amorín y Río Negro.

Para las 18:00 estaba previsto el corte total del recorrido, que abarca Fernández Crespo hasta la Plaza Libertad.

"Las vías afectadas se irán habilitando a medida que la marcha avance. y se prevé que la circulación se normalice sobre las 22 horas. Lo último en despejarse será la intersección con Barrios Amorín y se mantendrá el corte en la zona de Plaza Libertad por el desarme de estrado", comunicó la Intendencia de Montevideo.

Desvíos de tránsito