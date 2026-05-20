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/ Nacional / 18 DE JULIO

Marcha del Silencio 2026: nueva edición en reclamo por verdad y justicia en la búsqueda de desaparecidos

Este año la manifestación estuvo precedida por el reclamo al presidente Yamandú Orsi de que ordene a las Fuerzas Armadas entregar toda la información disponible sobre el paradero de los desaparecidos

20 de mayo de 2026 17:56 hs
Marcha del Silencio 2026

Marcha del Silencio 2026

Foto: Joaquín Ormando
Marcha del Silencio 2026

Marcha del Silencio 2026

Foto: Joaquín Ormando
Marcha del Silencio 2026

Marcha del Silencio 2026

Foto: Joaquín Ormando
Marcha del Silencio 2026

Marcha del Silencio 2026

Foto: Joaquín Ormando

Este miércoles 20 de mayo se realiza una nueva Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio, en reclamo por verdad y justicia en la búsqueda de desaparecidos en dictadura.

Como es tradición, Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos convocó a marchar desde Jackson y Rivera hacia la Plaza Libertad por 18 de Julio.

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Según dijo este miércoles Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ningún presidente de la República ordenó a las Fuerzas Armadas entregar toda la información vinculada al paradero de los desaparecidos durante la última dictadura.

También este miércoles, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, aseguró que la institución que lidera "no esconde nada" y que ya se entregó "toda la información disponible".

Cortes de tránsito por la Marcha del Silencio

Los cortes de tránsito comenzaron a las 15:00, pero desde las 17:00 permanece cortado el tránsito en 18 de Julio entre Barrios Amorín y Río Negro.

Para las 18:00 estaba previsto el corte total del recorrido, que abarca Fernández Crespo hasta la Plaza Libertad.

"Las vías afectadas se irán habilitando a medida que la marcha avance. y se prevé que la circulación se normalice sobre las 22 horas. Lo último en despejarse será la intersección con Barrios Amorín y se mantendrá el corte en la zona de Plaza Libertad por el desarme de estrado", comunicó la Intendencia de Montevideo.

Desvíos de tránsito

  • 18 de julio al centro: en Pablo de María se canaliza el tránsito hacia Colonia.
  • 18 de julio al este: en Río Negro se canaliza el tránsito hacia San José, Barrios Amorín, Constituyente y Rodó.

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