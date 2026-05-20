La impactante información de Mundo Deportivo de España que dice que Federico Valverde está en una lista de jugadores transferibles de Real Madrid, mientras esperan por José Mourinho

El volante uruguayo Federico Valverde apronta todo para poder estar en el último partido de LaLiga de España con Real Madrid el próximo fin de semana luego de lo que fue el episodio en el cual se vio envuelto con el francés Aurélien Tchouaméni, que lo dejó 10 días sin poder entrenar por un golpe en la cabeza.

A partir de allí, los días del uruguayo en el club merengue no fueron sencillos, más allá de que es el capitán del equipo.

De todas formas, volvió sobre el viernes pasado a las prácticas, un par de días antes de lo estipulado, para tratar de ponerse al día físicamente y poder estar en la última fecha de LaLiga de España que ya ganó Barcelona, su archirrival.

El diario Mundo Deportivo de España, informó en las últimas horas y de manera sorpresiva, que Federico Valverde está en una lista de 10 futbolistas de Real Madrid, transferibles al término de la temporada.

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Mientras se espera la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador en lugar de Álvaro Arbeloa, esta noticia no deja de ser un impacto, por más que no fue confirmada por el club.

"Hasta 10 jugadores de la primera plantilla de Real Madrid podrían salir del club este verano, dentro de la operación de lavado absoluto que pretende emprender el conjunto blanco después de completar un segundo año sin títulos en el club. Cambios y salidas que deberán tener el visto bueno del nuevo entrenador y donde todo indica que, salvo sorpresa mayúscula en el proceso electoral, será el portugués José Mourinho", comienza diciendo la nota.

Y añade: "En el centro del campo hay tres jugadores señalados. El primero es Dani Ceballos. Al sevillano le queda un año más de contrato pero también se le va a buscar destino en su última temporada. Luego están los casos de Eduardo Camavinga y Federico Valverde. El rendimiento del francés está muy lejos de lo esperado y en el caso del uruguayo llega tras el incidente con Tchouaméni. En este caso no tendrían problemas para encontrarle destino y pueden sacar una importante cantidad".

No obstante esta información, Referí informó la semana pasada que el volante uruguayo continuará en la casa blanca.

"Fuentes consultadas aseguraron que Federico Valverde no tiene la más mínima intención de abandonar Real Madrid y todo indica que seguirá allí. Su compromiso con la institución es total y su mirada está puesta exclusivamente en cumplir el contrato que lo vincula con la entidad blanca hasta el 30 de junio de 2029.