La continuidad de Gonzalo Carneiro en Nacional está en duda: "Si no hay una renovación la idea es sacarlo ahora", dijo su agente, que también habló de Nicolás López

Aunque le quedan cuatro partidos antes del parate por el Mundial 2026 , entre ellos dos que definirán su suerte en la Copa Libertadores , en Nacional ya palpitan el periodo de pases de mitad de año, con varios jugadores cuya continuidad está en duda.

Uno de esos jugadores que no se sabe si continuará o no en el Tricolor en el segundo semestre es Gonzalo Carneiro , delantero que desde la llegada de Jorge Bava ha visto disminuida su participación, en parte por un desgarro que sufrió semanas atrás.

El atacante de 30 años lleva un gol y dos asistencias en los 15 partidos que jugó en este año con Nacional, con 643 minutos disputados en total (un promedio de 42 minutos por encuentro).

Jugó siete partidos de titular , entre los cuales solo completó los 90 minutos en dos oportunidades, y se perdió cinco partidos por lesión y uno por la expulsión ante Peñarol en la Supercopa Uruguaya. En este contexto, el jugador y Nacional discutirán su posible renovación, con el final de su contrato a fin de año.

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Pablo Bentancur, representante de Carneiro, dijo en una entrevista con Carve Deportiva que el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, "va a tener una charla personal" con el delantero tras el partido de este miércoles contra Universitario para ver "qué quiere hacer, si quiere renovar o se quiere ir".

El agente destacó que en Nacional "se han portado bien" con Carneiro, y que el club "lo esperó" cuando sufrió una dura lesión a fines de 2024, que lo dejó casi un año afuera de las canchas. "Por cómo se comportó Nacional, tiene que tener prioridad", expresó.

Sin embargo, también afirmó que el Bolso "está sobrepoblado" en la zona de la delantera, y aunque aclaró que no busca defender al entrenador Jorge Bava, cree que "el plantel no está bien armado". "No digo que no sean jugadores de calidad, no quiero polémica, digo que en ciertos roles no hay dos jugadores, y en otro hay tres", definió.

En ese sentido, explicó que "si no hay una renovación" del vínculo de Carneiro "la idea es sacarlo ahora, seis meses antes de que termine el contrato", y adelantó que ya le habló al delantero sobre "un par de ofertas del exterior". "Hay un equipo de Perú que lo quiere, no lo voy a hablar porque hoy juega Universitario con Nacional y sería una falta de respeto, y me habló un agente muy importante en Chile. Hay un par de ligas exóticas que no le vendrían mal, para hacer una diferencia en lo económico", detalló Bentancur.

Al representante le preguntaron qué debería ocurrir para que Carneiro se quede en el club,y contestó que "es muy dinámico el fútbol", y que primero el delantero deberá hablar con Vairo porque "los jugadores lo escuchan, tiene experiencia". "Yo le di total libertad", sentenció.

Una charla pendiente por Nicolás López y la situación de Exequiel Mereles

Nacional vs Deportes Tolima Copa Libertadores Nicolás López 1 Nicolás López celebra el 3-1 de Nacional ante Tolima por Copa Libertadores FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Bentancur también fue consultado sobre las situaciones de Nicolás López y Exequiel Mereles, dos de sus representados que integran el plantel de Nacional.

El Diente no juega desde el pasado 25 de abril ante Danubio, por la fecha 13 del Apertura, y ya se perdió cinco partidos. Volvió al banco de suplentes contra Montevideo City Torque, por la primera fecha del Intermedio, pero no ingresó.

El representante no se extendió sobre este caso, pero dejó en claro que le preocupa la situación de López: "No lo he hablado, tengo que hablarlo, no es el momento antes de un partido, después del partido mañana lo voy a hablar".

Sobre Mereles, destacó que "está haciendo goles en la reserva (Tercera División)" del Bolso, pero marcó que "hay que buscarle una salida" por la falta de oportunidades en Primera.

El extremo solo lleva 16 minutos jugados en el año con Nacional: disputó 14 minutos contra Racing en la segunda fecha del Apertura, con Jadson Viera en el cargo, y con Jorge Bava solo tuvo dos minutos en cancha en el ya mencionado encuentro ante Danubio.

Bentancur adelantó que este martes le envió un mensaje "de apoyo" a Bava, que lo ha "ayudado" con otros jugadores como Federico Pereira, y adelantó que después del partido conversará con él sobre el caso de Mereles.

"Si él no va a contar (con Mereles) le buscaremos equipo. Es un jugador joven, todavía no ha demostrado. Poco hizo y ya se habló de él, no va a tener problemas para conseguir equipo", sentenció el representante.