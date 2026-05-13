Jorge Bava puede repetir el equipo por primera vez desde su llegada a Nacional y recupera a Nicolás López para visitar a Torque en el comienzo del Torneo Intermedio

El Apertura ya es historia para Nacional que quiere pasar la página y comenzar el Torneo Intermedio con energías renovadas cuando visite a Montevideo City Torque este viernes (20:00) en el Estadio Charrúa.

Luego de la victoria 4-0 ante Cerro en la última fecha del certamen que tuvo a Racing campeón, los albos inician el segundo torneo de la Liga AUF Uruguaya con calma y optimismo para cambiar de imagen.

"Lo primordial de hoy era cortar la racha negativa y mejor aún hacerlo de la manera que la hicimos que hicimos un gran partido. No borra el mal torneo que tuvimos, pero creemos que ese es el camino, así que conforme con la actuación ", manifestó Jorge Bava tras el triunfo.

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, en el partido ante Universitario

AMDEP4313. LIMA (PERÚ), 29/04/2026.- El entrenador de Nacional, Jorge Bava, reacciona este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Universitario y Nacional en el estadio Monumental de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

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Jorge Bava puede repetir la alineación

Por primera desde su llegada a Nacional, Bava puede repetir el equipo este viernes ante los ciudadanos.

El entrenador lleva 12 partidos, ocho por el Apertura y cuatro por Copa Libertadores, y nunca ha podido repetir el equipo, algo que muchos consideran clave para consolidar un estilo de juego, desarrollar circuitos y tener una base de jugadores en el sistema táctico, entre otros aspectos.

El once de Nacional en la goleada ante Cerro fue con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

20260510 Luis Mejía Nacional Cerro Torneo Apertura 2026 Foto Gastón Britos Focouy (2) Luis Mejía Foto: Gastón Britos/Focouy

Con ese equipo, el tricolor no solo goleó, sino que además mantuvo el arco en cero, algo que no lograba desde el 3-0 ante Cerro Largo, cuando Bava debutó en los albos, el 25 de marzo.

"Muy importante el arco en cero, era un ítem del juego que nos venía costando bastante, solo con Cerro Largo”, destacó el técnico tras el 4-0 ante los de la Villa.

“Haber ganado primero, mantener el cero, hacer muchos goles y tener muchas situaciones es muy favorable. Sin dudas que lo veníamos trabajando porque nos estaba costando partidos. Teníamos que cortar con esa racha y se cortaron las dos", agregó.

20260510 Sebastián Coates Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (17) Sebastián Coates Foto: Dante Fernández/Focouy

Con Agustín Rogel aún en recuperación, todo indica que el DT mantendrá la línea defensiva con los cuatro jugadores que utilizó ante los albicelestes.

En el último partido ante Torque, en su segundo partido el 28 de marzo, Bava puso un 4-3-2-1, sistema que ha llamado “arbolito de Navidad”, con el que ganó por 3-2 en el césped sintético del Charrúa.

El Diente López a la orden

Nacional recupera para este partido a Nicolás “Diente” López tras superar su lesión y se espera que esté a la orden en el banco de suplentes.

Nacional vs Deportes Tolima Copa Libertadores Nicolás López 2 Nicolás López celebra el 3-1 de Nacional ante Tolima por Copa Libertadores FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

De esta forma, los albos tendrán a todos sus atacantes a disposición: Maxi Gómez, Maxi Silvera, Gonzalo Carneiro, el Diente y el juvenil Pavel Núñez.

Como el arco en cero, Bava también destacó la importancia ofensiva de haber vuelto a marcar con contundencia.

“Hacer muchos goles y tener muchas situaciones es muy favorable. Sin dudas que lo veníamos trabajando porque nos estaba costando partidos. Teníamos que cortar con esa racha y se cortaron las dos", dijo Bava.

20260510 Pavel Núñez Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (5) Pavel Núñez Foto: Dante Fernández/Focouy

"En toda esta racha teníamos muchas chances de gol, muchas más que el rival, quizás no tantas como hoy, pero nos costaba convertir. Y viceversa nos creaban poco y nos convertían. Era importante que se abriera el arco, que los delanteros marquen como hizo Maxi (Gómez) hoy, como le tocó al chico Pavel (Núñez) que venía con grandes ingresos, grandes partidos, le faltaba el gol así que contento por eso", señaló el DT, que buscará seguir con buenas sensaciones en el comienzo del Intermedio.