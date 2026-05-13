Lluvia, granizo y frío: lo que dijo Thomas Silva tras su podio en el Giro de Italia en una "etapa muy dura" que pudo "disfrutarla hasta el final"; mirá el video

El uruguayo Guillermo Thomas Silva (Astana), tercer clasificado en la quinta etapa del Giro de Italia, destacó la dureza de la jornada, marcada por la lluvia, con granizo, y las caídas, pero recalcó que tuvo fuerzas "para disfrutarla hasta el final".

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Thomas Silva bajo la lluvia en la quinta etapa del Giro de Italia 2026, en la que finalizó tercero

XDS Astana Team Uruguayan rider Guillermo Silva rides in a breakaway during the 5th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Praia a Mare and Potenza, southern Italy on May 13, 2026. (Photo by Luca Bettini / AFP)

"El inicio fue muy duro, hubo mucha pelea para la fuga. Por suerte, mis piernas no estaban igual que ayer , así que pudimos meternos en la escapada e intentar disfrutar de la etapa hasta el final", dijo.

"Estoy contento de cómo me sentí hoy . Sabíamos que teníamos dos corredores en la escapada, así que intentamos mantenernos juntos", explicó el primer uruguayo participante en el Giro y maglia rosa de la prueba.

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Thomas Silva tras la quinta etapa del Giro de Italia Thomas Silva tras la quinta etapa del Giro de Italia

La labor de equipo le permitió al Astana llegar con el propio Silva y su compañero italiano Christian Scaroni en las primeras posiciones.

“La subida final fue muy dura, pero aún quedaba bastante para la meta, así que preferimos mantenernos juntos (con Scaroni) para intentar continuar más tarde, pero resultó muy difícil", agregó.

Thomas Silva tras la quinta etapa del Giro de Italia Thomas Silva tras la quinta etapa del Giro de Italia

Sobre el clima, señaló: "Por momentos, llovió mucho, incluso granizó. Fue un día muy frío y muy duro, pero lo pudimos sacar adelante", concluyó.

El uruguayo había manifestado en la previa del Giro que las etapas con lluvia y frío son una de sus favoritas.

Tercero a 51 segundos

Después de un final de carrera surrealista, marcado por las caídas y errores de trazada, el español Igor Arrieta (UAE) levantó los brazos como vencedor de la quinta etapa del Giro de Italia disputada entre Praia a Mare y Potenza, de 203 kilómetros en la que ganó el duelo de manera inverosímil al portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), nuevo maglia rosa.

La tercera plaza fue para Guillermo Silva, a 51 segundos.

Con este resultado, el uruguayo se ubicó en el puesto 40° de la general, mejorando 45 posiciones, ayer había quedado 85, y a 12.02 minutos del nuevo líder.

El gran favorito para vestir de rosa al término de la 21ª y última etapa, en Roma, el danés Jonas Vingegaard, llegó a meta a más de siete minutos de Arrieta.

Eulálio aventaja al hombre que comenzó el día en lo alto de la general, Giulio Ciccone, en 6 minutos y 14 segundos, con el colombiano Egan Bernal en la novena posición de la general a 6 minutos y 16 segundos.

Este jueves se disputa la sexta etapa entre Paestum y Nápoles, de 141 km de recorrido. Etapa clara para un desenlace al esprint, por lo que los velocistas no deberían dejar pasar la posibilidad de lucirse antes de la llegada de la montaña.

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Con base en EFE