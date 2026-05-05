"Con mucha ilusión": el uruguayo Thomas Silva contó cómo se preparó para su histórico Giro de Italia y cómo sería una etapa "rompe pierna" ideal para llegar a definir

El ciclista uruguayo Thomas Silva contó que prepara “con mucha ilusión” su debut en el Giro de Italia , en el que se convertirá en el primer pedalista celeste en disputar la histórica prueba italiana, una de las tres grandes junto al Tour de Francia y La Vuelta de España, la que ya corrió el año pasado.

El fernandino que corre para el XDS Astana fue confirmado este lunes en la formación kasaja que disputará el Giro, desde este viernes 8 al 31 de mayo, tal como informó Referí.

Desde que comenzó la temporada estaba preseleccionado para correr el Giro y en base a eso se preparó para llegar de la mejor forma.

El equipo XDS Astana para el Giro de Italia 2026 con Thomas Silva

El equipo XDS Astana para el Giro de Italia 2026 con Thomas Silva

Por primera vez un uruguayo correrá el Giro de Italia: Thomas Silva fue confirmado en el equipo XDS Astana que largará este fin de semana

Histórico: Thomas Silva ganó el Tour de Hainan en China y se convirtió en el primer uruguayo en ganar una competencia ProSerie

“Estamos haciendo altura, preparando el Giro, con mucha ilusión”, dijo a El Corte Bueno, espacio de YouTube que conduce el exciclista español Luis Pasamontés, quien supo correr la Vuelta Ciclista de Uruguay.

Silva contó que hizo trabajos de altura para llegar de la mejor forma a Italia, antes del Tour de Hainan que ganó en China, y luego de competir ahí retomó esa planificación entrenando por su cuenta. Así se lo pudo ver en Sierra Nevada hace unas semanas y en las montañas de Andorra en los últimos días.

Thomas Silva en uno de sus entrenamientos en Sierra Nevada Thomas Silva en uno de sus entrenamientos en Sierra Nevada

Con respecto a las etapas del Giro, señaló que ya las ha estado estudiando. “Un ojo ya le he echado. Es un Giro que las primeras dos semanas dan para jugar mucho, así que a ver qué sale”.

Consultado por cómo debe ser una etapa ideal para que pueda llegar a definir, dijo que el el perfil es que sea con altura en el final.

“Me gustaría una carrera rompe pierna, de mucho desgaste, y que haya una subida, un muro final, antes de meta, de hasta 10 minutos, y que sea duro. Y de ahí que pase un grupo reducido y de ahí poder pelear un sprint”, comentó.

Thomas Silva en uno de sus entrenamientos en Sierra Nevada Thomas Silva en uno de sus entrenamientos en Sierra Nevada

Además, con respecto al clima, dijo no tener problemas con el calor ni con el frío, algo que puede darse en los 21 días del Giro.

“Me defiendo bien con ambos”, señaló. “El calor extremo se me da muy bien si nunca me falta nada, ni agua, ni hielo, y en Hainan hubo un calor y humedad tremendo y creo que tengo un puntito más que mucha gente”, señaló. “Y me gustan los días fríos, pero no extremadamente frío, con lluvia”.

El uruguayo también señaló que aún no sabe cómo seguirá la temporada 2026 luego del Giro de Italia, ya que la planificación fue hasta esa fecha. “El calendario es hasta después del Giro, ver cómo lo terminamos y ahí plantearemos cómo sigue la temporada”.

"Esperemos tener un bonito Giro", agregó Thomas Silva.

Así será el Giro de Italia 2026

El estadio Circo Máximo, con más de 2.800 años de historia, acogerá el cierre de la 109ª edición del Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el 31, tras recorrer 3.468 kilómetros en 21 etapas y atravesar otros lugares emblemáticos como el Coliseo.

El espacio arqueológico, una amplia explanada de unos 600 metros de longitud por 140 de ancho, fue en la Antigüedad escenario de carreras de cuadrigas y caballos, además de ejecuciones, luchas de gladiadores y desfiles triunfales, y este año se convertirá en el broche de oro del Giro, también conocido como la 'Corsa Rosa'.

ROMA, 29/04/2026.- El estadio Circo Máximo, con más de 2.800 años de historia, acogerá el cierre de la 109ª edición del Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el 31, tras recorrer 3.468 kilómetros en 21 etapas y atrave El trofeo del Giro de Italia Foto: EFE

"(El final) es una especie de museo al aire libre, algo realmente hermoso. Este año llegaremos al Circo Máximo; por lo tanto es una novedad respecto al año pasado", confirmó ante los medios uno de los organizadores y presidente de RCS MediaGroup, Urbano Cairo.

El recorrido final del Giro de Italia se hizo público este miércoles 29 de abril en un evento celebrado en la capital italiana, con autoridades municipales y representantes de la organización, coronado por la muestra del trofeo, una pieza artística en forma de espiral ascendente, chapada en oro de 18 quilates.

Durante el acto también se presentó la emblemática 'maglia rosa', el maillot que distingue al líder de la clasificación general, con su característico color, incorporando como novedad en el centro de la prenda un patrocinador institucional: 'Io sono Friuli Venezia Giulia', una campaña que pone en valor a las empresas agroalimentarias de esta pequeña región del noreste.

Roma, el broche final

Es la cuarta vez consecutiva que la clausura se celebra en la 'Ciudad Eterna' y la octava en toda su historia (1911, 1950, 2009, 2018, 2023, 2024 y 2025), tras arrebatarle este privilegio a Milán, tradicional sede del final del Giro, que lo acogió en 79 ocasiones.

Las autoridades municipales defendieron este cambio como algo "justo", al considerar que el 'grande arrivo' (gran llegada) debe tener lugar, precisamente, en la capital italiana.

El comienzo de la 21ª y última etapa en Roma partirá desde el barrio de EUR, un barrio de estética racionalista construido por la dictadura fascista para acoger la Exposición Universal de Roma de 1942, que nunca llegó a celebrarse a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Thomas Silva en el equipo de Astana para el Giro de Italia 2026 Thomas Silva en el equipo de Astana para el Giro de Italia 2026

De ahí continuará directo al mar, a Ostia, en el litoral romano, un momento que, según sostuvo el alcalde romano, Roberto Gualtieri, es una oportunidad "maravillosa" para que las personas "descubran que Roma también es una ciudad de mar".

Tras dejar atrás la costa, la carrera volverá a Roma, en un recorrido en circuito urbano, plano en su totalidad, donde se coronará al campeón de la edición tras recorrer algunos de los lugares más icónicos de la ciudad.

3.459 kilómetros y 21 etapas

La 109ª edición del Giro de Italia finalizará el 31 de mayo tras 21 etapas distribuidas en 24 días, y será la decimosexta vez que la carrera se inicie fuera de Italia.

El recorrido contempla 3.468 kilómetros y un desnivel acumulado de 49.150 metros, y contará con una única contrarreloj individual de 40,2 kilómetros, programada en la décima etapa en Toscana. Además, se disputarán ocho etapas planas, siete de media montaña y cinco de alta montaña.

Thomas Silva en uno de sus entrenamientos en Sierra Nevada Thomas Silva en uno de sus entrenamientos en Sierra Nevada

Tras las tres primeras etapas en Bulgaria, el pelotón viajará a Calabria (sur de Italia). El primer contacto con la montaña será el 15 de mayo, en la séptima etapa entre Formia y el monte Blockhaus, en Los Abruzos (centro), con final en alto tras 246 kilómetros.

La segunda semana incluirá la contrarreloj en Toscana y el regreso de Milán, que volverá a formar parte del recorrido cuatro años después, una ciudad que acogerá la llegada de la decimoquinta etapa, el 24 de mayo, con 136 kilómetros entre Voghera y Milán, de perfil mayoritariamente llano.

La tercera semana concentrará la mayor exigencia montañosa, con cuatro finales en alto, destacando la etapa con el Passo Giau, 'Cima Coppi' de esta edición con 2.233 metros, antes de la decisiva jornada de Piancavallo.