Por primera vez un uruguayo correrá el Giro de Italia: Thomas Silva fue confirmado en el equipo XDS Astana que largará este fin de semana

El ciclista Thomas Silva será el primer uruguayo en disputar el Giro de Italia 2026 , una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial, tras ser confirmado este lunes por su equipo, el XDS Astana, que anunció sus representantes para la prueba que comienza el próximo 8 de mayo, en su 106° edición.

Tal como había anunciado Referí en enero, el ciclista fernandino estaba entre los preseleccionados de su equipo para el Giro, lo que finalmente se confirmó este lunes por parte del team kazajo.

El uruguayo ya corrió un de las grandes, La Vuelta de España, el año pasado y en enero de este año dijo a Referí que estaba "capacitado" para correr el Giro o el Tour de Francia, las principales pruebas de tres semanas. "Esperemos estar a la altura, y si nos toca estar lo haremos de la mejor manera posible", señaló.

Thomas Silva en el equipo de Astana para el Giro de Italia 2026

Thomas Silva en el equipo de Astana para el Giro de Italia 2026

Además, al ser consultado en ese entonces si prefería Giro o Tour, dijo que en este 2026 su perfil se adaptaba más a la cita italiana. "E ste año creo que de las tres, la que mejor se adapta a mí sería el Giro . Veremos", dijo en aquel momento, luego de que Astana analizara su rendimiento y cómo iban a ser las grandes vueltas este año.

Histórico: Thomas Silva ganó el Tour de Hainan en China y se convirtió en el primer uruguayo en ganar una competencia ProSerie

Histórico: el ciclista uruguayo Thomas Silva firmó con Astana y es el primer celeste en llegar a un equipo World Tour

El uruguayo Thomas Silva celebra en el Tour de Hainan El uruguayo Thomas Silva celebra en el Tour de Hainan

Silva está viviendo un año histórico en su carrera y para el pedal uruguayo al ser el primero en firmar para un equipo UCI Pro Tour, la principal categoría internacional, lo que le permite participar de las principales competencias.

Con el XDS Astana se convirtió en el primer ciclista celeste en disputar un “monumento”, una de las cinco pruebas históricas, al correr la Milán San Remo, algo que también este año logró luego el otro uruguayo que se destaca en Europa, Eric Fagúndez, al disputar el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, otros dos monumentos.

Thomas Silva en XDS-Astana Thomas Silva en XDS-Astana

Silva demostró su buen nivel en el XDS Astana al ganar el pasado 19 de abril el Tour de Hainan en China y se convirtió en el primer uruguayo en ganar una competencia ProSerie.

Rodeado de italianos

En su debut el Giro de Italia 2026, Thomas Silva estará en una formación del Astana en la que habrá varios ciclistas italianos, algunos de ellos de mucha experiencia y renombre.

El equipo XDS Astana tendrá, además del uruguayo, a lo locales Davide Ballerini (sprinter), Alberto Bettiol, Diego Ulissi (con 12 Giros en su historial), Matteo Malucelli y Christian Scaroni.

La presentación del XDS Astana Team con el uruguayo Thomas Silva La presentación del XDS Astana Team con el uruguayo Thomas Silva

Lo completarán el belga Arjen Livyns y el ecuatoriano Harold Martín López.

Así será el Giro de Italia 2026

El estadio Circo Máximo, con más de 2.800 años de historia, acogerá el cierre de la 109ª edición del Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el 31, tras recorrer 3.468 kilómetros en 21 etapas y atravesar otros lugares emblemáticos como el Coliseo.

El espacio arqueológico, una amplia explanada de unos 600 metros de longitud por 140 de ancho, fue en la Antigüedad escenario de carreras de cuadrigas y caballos, además de ejecuciones, luchas de gladiadores y desfiles triunfales, y este año se convertirá en el broche de oro del Giro, también conocido como la 'Corsa Rosa'.

Coliseo romano Coliseo romano Foto: portal Italia.it

"(El final) es una especie de museo al aire libre, algo realmente hermoso. Este año llegaremos al Circo Máximo; por lo tanto es una novedad respecto al año pasado", confirmó ante los medios uno de los organizadores y presidente de RCS MediaGroup, Urbano Cairo.

El recorrido final del Giro de Italia se hizo público el miércoles 29 de abril en un evento celebrado en la capital italiana, con autoridades municipales y representantes de la organización, coronado por la muestra del trofeo, una pieza artística en forma de espiral ascendente, chapada en oro de 18 quilates.

Durante el acto también se presentó la emblemática 'maglia rosa', el maillot que distingue al líder de la clasificación general, con su característico color, incorporando como novedad en el centro de la prenda un patrocinador institucional: 'Io sono Friuli Venezia Giulia', una campaña que pone en valor a las empresas agroalimentarias de esta pequeña región del noreste.

Team Visma-Lease a Bike's British rider Simon Yates celebrates on the podium after winning the pink jersey of overall leader (Maglia Rosa) in the 20th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race 205kms from Verres to Sestriere on May 31, 2025. Luca Bett Simon Yates AFP

Roma, el broche final

Es la cuarta vez consecutiva que la clausura se celebra en la 'Ciudad Eterna' y la octava en toda su historia (1911, 1950, 2009, 2018, 2023, 2024 y 2025), tras arrebatarle este privilegio a Milán, tradicional sede del final del Giro, que lo acogió en 79 ocasiones.

Las autoridades municipales defendieron este cambio como algo "justo", al considerar que el 'grande arrivo' (gran llegada) debe tener lugar, precisamente, en la capital italiana.

El comienzo de la 21ª y última etapa en Roma partirá desde el barrio de EUR, un barrio de estética racionalista construido por la dictadura fascista para acoger la Exposición Universal de Roma de 1942, que nunca llegó a celebrarse a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

A man holds pizzas as he stands on the side of the road when the pack rides during the 9th stage of the 107th Giro d'Italia cycling race, 214km between Avezzano and Naples, on May 12, 2024. Luca Bettini / AFP Pizzas en el Giro de Italia AFP

De ahí continuará directo al mar, a Ostia, en el litoral romano, un momento que, según sostuvo el alcalde romano, Roberto Gualtieri, es una oportunidad "maravillosa" para que las personas "descubran que Roma también es una ciudad de mar".

Tras dejar atrás la costa, la carrera volverá a Roma, en un recorrido en circuito urbano, plano en su totalidad, donde se coronará al campeón de la edición tras recorrer algunos de los lugares más icónicos de la ciudad.

3.459 kilómetros y 21 etapas

La 109ª edición del Giro de Italia finalizará el 31 de mayo tras 21 etapas distribuidas en 24 días, y será la decimosexta vez que la carrera se inicie fuera de Italia.

El recorrido contempla 3.468 kilómetros y un desnivel acumulado de 49.150 metros, y contará con una única contrarreloj individual de 40,2 kilómetros, programada en la décima etapa en Toscana. Además, se disputarán ocho etapas planas, siete de media montaña y cinco de alta montaña.

ROMA, 29/04/2026.- El estadio Circo Máximo, con más de 2.800 años de historia, acogerá el cierre de la 109ª edición del Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el 31, tras recorrer 3.468 kilómetros en 21 etapas y atrave El trofeo del Giro de Italia Foto: EFE

Tras las tres primeras etapas en Bulgaria, el pelotón viajará a Calabria (sur de Italia). El primer contacto con la montaña será el 15 de mayo, en la séptima etapa entre Formia y el monte Blockhaus, en Los Abruzos (centro), con final en alto tras 246 kilómetros.

La segunda semana incluirá la contrarreloj en Toscana y el regreso de Milán, que volverá a formar parte del recorrido cuatro años después, una ciudad que acogerá la llegada de la decimoquinta etapa, el 24 de mayo, con 136 kilómetros entre Voghera y Milán, de perfil mayoritariamente llano.

La tercera semana concentrará la mayor exigencia montañosa, con cuatro finales en alto, destacando la etapa con el Passo Giau, 'Cima Coppi' de esta edición con 2.233 metros, antes de la decisiva jornada de Piancavallo.