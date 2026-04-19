Histórico: Thomas Silva ganó el Tour de Hainan en China y se convirtió en el primer uruguayo en ganar una competencia ProSerie

El ciclista Thomas Silva entró en la historia de este deporte en Uruguay este domingo al obtener nada menos que el Tour de Hainan, en China, transformándose de esa manera en el primer uruguayo en lograr una competencia ProSerie.

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El oriundo de Maldonado corrió para el equipo Astana Team, y brilló en toda la carrera.

Con 24 años, Thomas Silva, ya había ganado dos etapas en esta competencia, la segunda y la cuarta.

En esa cuarta etapa, Thomas Silva se hizo nuevamente del liderazgo de la competencia para no soltarlo más hasta el final del mismo.

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Este domingo se corrió la quinta etapa que cerró la carrera.

El recorrido final fue de 154,6 km y el uruguayo llegó muy bien para llevarse el título, el más importante de su carrera y para brindarle un día histórico al ciclismo de Uruguay.

Así quedó la competencia en la general al final:

1º) Thomas Silva (Astana Team) con 20 horas 0 minutos y 18 segundos

2º) Xabier Berasategi (Euskaltel–Euskadi) a 10 segundos

3º) Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) a 10 segundos