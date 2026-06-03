Evaristo González cruzó a Ignacio Ruglio: "No soporto más las mentiras del presidente; se cuestionó a Diego Aguirre, y además, le dio mi teléfono a un referente de la barra"

El dirigente de Peñarol , Evaristo González, volvió a hablar luego de un tiempo de silencio y lo hizo en la tarde de este miércoles para salir al cruce de algunas declaraciones del presidente Ignacio Ruglio, a la vez que denunció distintas cosas que suceden en la Tribuna Henderson.

El titular carbonero indicó que este martes en el consejo directivo, ningún directivo pidió la salida de Diego Aguirre y que el tema no se trató, sino que simplemente se lo citó para el próximo lunes, luego del encuentro ante Cerro del domingo por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, para ver cómo está de talante, aunque él tiene claro que va a continuar en la dirección técnica.

Como informó Referí, la continuidad de Aguirre estuvo sobre la mesa, pero ningún consejero cuestionó la misma ni hubo votación alguna para tratar que siguiera o no al frente del plantel.

Evaristo González dio su versión de lo sucedido en la reunión de dos horas y media del consejo directivo de Peñarol de este martes, a la vez que aportó datos sobre un tema preocupante, que es lo que últimamente sucede en la Tribuna Henderson del Estadio Campeón del Siglo.

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"Estamos en un momento malo, fracaso tras fracaso", comenzó diciendo el dirigente en Sport 890.

Y continuó: "Discrepo con lo qué dijo el presidente, no fue así como lo plantea. No es verdad lo qué está diciendo Ruglio. Tratamos la problemática. Pedimos que el lunes después del partido nos reuniéramos con Aguirre y ahí ver que decisión tomar al respecto".

"Si no fuera Aguirre este proceso se habría terminado hace mucho tiempo. Lo primero que nos propusimos es cuidar la figura de Aguirre. Tenemos que reunirnos y tomar medidas. Ver cuál es el plan. Aguirre siempre fue mi primera opción. Él siempre fue muy abierto, hay que juntarnos y hablarlo con él", sostuvo Evaristo González.

Según comentó, "estas son las reuniones importantes qué hay que tener, sentarnos y discutir por qué hay tantas lesiones, ver cómo revertir la situación".

Evaristo González Evaristo González, dirigente de Peñarol Diego Battiste

Más allá de todo esto, Evaristo sentenció: "Estoy saliendo a hablar porque no soporto más las mentiras del presidente. Se cuestionó plenamente la situación de Diego Aguirre. Hay qué dejar de maquillar la situación".

"Este es el plantel más costoso de la historia del fútbol uruguayo incluyendo a Leo Fernández. Hoy el presupuesto no baja de los US$ 40 millones anuales", indicó.

Y añadió: "Lo que mide son los Campeonatos Uruguayos, los torneos cortos tienen valor cero, son un verso político".

Evaristo González luego brindó una noticia fuerte y que de alguna manera sorprendió.

"El otro día entré a la (Tribuna) Henderson y vi una mesita vendiendo cosas con alguien que no tenía licencia para vender mercadería. Plantee este negocio ilegal y recibí un mensaje de un referente de la barra que maneja esa mesa. Me dijo que el presidente Ruglio le había pasado mi teléfono".