Al final, Giorgian De Arrascaeta va al Mundial 2026 a pesar del desgarro: la explicación que dio la sanidad de la AUF

El director técnico de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, mantendrá a Giorgian De Arrascaeta en el plantel que viajará al Mundial 2026, pese a la confirmación de su desgarro de uno de sus gemelos, según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en la tarde de este miércoles a través de un comunicado.

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El jugador se lesionó este martes a la mañana en el Complejo Uruguay Celeste, como informó Referí.

Según los tiempos y más allá de que llegará con dos meses sin fútbol alguno por lo que fue la fractura de clavícula sufrida con Flamengo ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores el pasado 29 de abril, De Arrascaeta, con mucha suerte, podrá llegar al partido ante España que es el tercero de Uruguay en el Mundial 2026 y ante el rival que en los papeles es el más duro y candidato a ganar la Copa del Mundo.

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Si los dirigidos por Marcelo Bielsa acceden a cuartos de final, allí sí seguramente estará en condiciones mejores para poder jugar con la celeste en el Mundial 2026.

Lo que dice el informe de la AUF

La AUF divulgó en la tarde de este miércoles, un comunicado sobre la situación y el futuro de Giorgian De Arrascaeta tras su desgarro en un gemelo, de cara al Mundial 2026.

Informe sanitario Giorgian de Arrascaeta:

"El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el Complejo Celeste", comienza diciendo el comunicado.

Y continúa: "Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial. Se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Aquí se puede ver el tuit de la AUF: