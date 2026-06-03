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Al final, Giorgian De Arrascaeta va al Mundial 2026 a pesar del desgarro: la explicación que dio la sanidad de la AUF

La AUF emitió un comunicado en la tarde de este miércoles sobre la situación sanitaria del media punta celeste

3 de junio de 2026 16:13 hs
Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Foto: Leonardo Carreño

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, mantendrá a Giorgian De Arrascaeta en el plantel que viajará al Mundial 2026, pese a la confirmación de su desgarro de uno de sus gemelos, según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en la tarde de este miércoles a través de un comunicado.

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Si los dirigidos por Marcelo Bielsa acceden a cuartos de final, allí sí seguramente estará en condiciones mejores para poder jugar con la celeste en el Mundial 2026.

Lo que dice el informe de la AUF

La AUF divulgó en la tarde de este miércoles, un comunicado sobre la situación y el futuro de Giorgian De Arrascaeta tras su desgarro en un gemelo, de cara al Mundial 2026.

Informe sanitario Giorgian de Arrascaeta:

"El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el Complejo Celeste", comienza diciendo el comunicado.

Y continúa: "Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial. Se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Aquí se puede ver el tuit de la AUF:

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