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Cada vez más seguro de seguir en Real Madrid, el club presentó a Federico Valverde como uno de sus modelos con la nueva camiseta para la próxima temporada

El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, vuelve a ser noticia

3 de junio de 2026 12:28 hs
Federico Valverde estuvo presente en el Parque Capurro viendo a Fénix

Federico Valverde estuvo presente en el Parque Capurro viendo a Fénix

FOTO: CAFenix_

El volante de Real Madrid y capitán de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Federico Valverde, fue uno de los modelos elegidos por el club para presentar la que será la nueva camiseta para la temporada 2026-2027 del club merengue.

Tres jugadores que pasaron por los carboneros como el propio volante de Real Madrid, Agustín Canobbio y Joaquín Piquerez, quienes entrenan todos los días con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, fueron a ver el encuentro.

Valverde y Piquerez compartieron un palco en la Tribuna Henderson, en tanto que Canobbio miró el compromiso desde otro de los palcos de la citada tribuna.

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Federico Valverde modelo con la nueva camiseta de Real Madrid

El pasado 7 de mayo, Federico Valverde terminó en un hospital luego de una discusión (que no llegó a pelea) con su compañero Aurélien Tchouaméni, al no querer darle la mano, tras un encontronazo que habían tenido 24 horas antes.

Esto llevó a que Real Madrid le iniciara un expediente a ambos jugadores, por lo que finalmente multó a ambos futbolistas con 500.000 euros (US$ 590.000).

Como mostró Referí, hasta el día de hoy, Valverde utiliza una gorra con visera para tapar las secuelas que dejó en su cabeza la caída.

El volante de la selección uruguaya estuvo este domingo al mediodía en el Parque Capurro viendo el empate 1-1 entre Fénix y Rentistas.

valverde
Federico Valverde con la nueva camiseta de Real Madrid para la temporada 2026-2027

Federico Valverde con la nueva camiseta de Real Madrid para la temporada 2026-2027

Este miércoles, Real Madrid presentó su nueva camiseta para la temporada 2025-2027 con ribetes rojos en sus mangas.

Federico Valverde fue uno de los modelos utilizados por el club merengue, en medio de los rumores acerca de su alejamiento de la institución, pese a que, como informó Referí, el volante ex Peñarol continuará defendiendo esos colores.

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