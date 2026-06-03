Ugarte, Mele y Canobbio dieron una charla a juveniles de Fénix antes de viajar al Mundial 2026 con la selección uruguaya: "Son los mismos de siempre", dijo Juan Álvez

Los días previos al Mundial 2026 son una oportunidad para ver a muchos futbolistas de la selección uruguaya en el país, luego de varios meses en los que apenas pisan el territorio nacional para algunas vacaciones o unas pocas jornadas representando al combinado en amistosos o Eliminatorias.

Por eso Fénix no quiso perder la chance y organizó una charla para sus juveniles con los tres futbolistas salidos de su cantera que representarán a la selección en el torneo: Agustín Canobbio, Santiago Mele y Manuel Ugarte .

El evento se desarrolló en la sede de Fénix , y contó con la presencia de decenas de juveniles del club que escucharon los testimonios de los tres jugadores de la selección.

Juan Álvez, histórico futbolista del club que es excompañero de los tres invitados y hoy es secretario deportivo del Ave, también participó de la charla y explicó a Referí que la idea inicial surgió de Mele, que propuso "dar una charla a los goleros del club".

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"Con eso se nos ocurrió invitar a ambos para hacer una despedida, y salió buenazo. Ver gente de esa esfera, unos galácticos, respondiendo todo. No cambiaron nada, son los mismos de siempre", valoró el exlateral del club.

El hoy secretario deportivo explicó que, de todas las respuestas, se queda con que los jugadores remarcaron que "el fútbol es escuela de la vida", y valoraron el "trabajo invisible" de sus familias durante su carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAFenix_/status/2061979396815077470&partner=&hide_thread=false Tres jugadores de la casa, mundialistas y orgullo de Fénix.



Manu, Santi y Agus visitaron nuestra sede para compartir una charla, transmitir sus experiencias y los valores que los acompañan desde sus inicios en el club: humildad, esfuerzo y sentido de pertenencia.



¡Gracias! pic.twitter.com/g6xrs9lKS6 — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) June 3, 2026

En la mesa también estuvo Fabián Estoyanoff, referente del equipo de Capurro que también jugó con los tres (con Ugarte un solo partido, en el debut del volante en Primera) y que ejerce como gerente deportivo de la institución. Álvez valoró que los futbolistas celestes recordaron los "nervios" de sus primeros tiempos en Primera, y valoraron el rol de los referentes en ese momento. "El Lolo y yo los traíamos para el lado nuestro, los arropamos", agregó.

Ugarte siempre remarcó el rol de Álvez en sus primeros años como futbolista, al punto que llegó a decir meses atrás que fue "el mejor lateral" con el que jugó, por encima del marroquí Achraf Hakimi. "Cuando dijo eso lo llamé y le dije 'vos estás loco'. Cualquiera que me llamaba después de eso le decía que el gurí está loco. Me morí de la risa", rememoró el propio Álvez.

Tras el final del evento, Canobbio, Mele y Ugarte conversaron con los juveniles, firmaron camisetas y recibieron varios regalos. Los tres recibieron una placa del club, y Ugarte mostró que le entregaron un cuchillo artesanal.

"Gracias por volver a su casa y compartir su experiencia con quienes hoy sueñan con seguir sus pasos", escribió Fénix en sus redes sociales.

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Gracias por volver a su casa y compartir su experiencia con quienes hoy sueñan con seguir sus pasos. pic.twitter.com/6XeOZrjPXJ — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) June 3, 2026

El club también subió una foto de una camiseta de la selección que regaló Ugarte, con una firma que indica que entrega la casaca al "mejor club del mundo".