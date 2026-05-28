Antes de sumarse a la selección uruguaya, Agustín Canobbio anotó un gol que ayudó a Fluminense a pasar de fase en la Copa Libertadores: mirá el video

Antes de sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026, Agustín Canobbio anotó un gol en la victoria 3-1 del Fluminense contra Deportivo La Guaria en el Estadio Maracaná, que le dio al club brasileño la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.
El extremo uruguayo partió desde el arranque en el Flu, que necesitaba vencer a La Guaria para meterse en octavos, con un ojo en lo que sucedía entre el ya clasificado Independiente Rivadavia de Mendoza y el Bolivar, ya que brasileños y bolivianos llegaban a la última fecha con 5 puntos.
Las cosas comenzaron bien para los de Río de Janeiro, ya que a los 10 minutos el venezolano Jefferson Savarino anotó el 1-0 de penal. Sin embargo, dos minutos después Flabian Londoño aprovechó un error defensivo para realizar una buena jugada individual y empatar el partido para La Guaira, que si ganaba podía clasificar a la siguiente ronda con 6 unidades.
A los 28, una gran jugada colectiva de Fluminense por la banda derecha culminó en un pase al vacío de Martinelli a Hércules, que definió cruzado y volvió a darle la ventaja al local.
Canobbio fue el encargado de liquidar el partido, con una avivada. Tras otra jugada con varios pases, Luciano Acosta se metió al área y cayó mientras estaba rodeado de jugadores venezolanos.
El argentino pidió penal, y en medio de ese desconcierto Canobbio recogió el rebote por el costado derecho, le hizo un caño a un rival y aprovechó que los defensas de La Guaira quedaron más atentos a la protesta que al juego para meter un remate de tres dedos en el costado derecho del arco defendido por Cristopher Varela.
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Es el sexto gol de Canobbio en este semestre, en el que lleva disputados 26 partidos. Cuatro de esos tantos los anotó por el Brasileirao, uno por el Carioca y este es su primer gol por la Copa Libertadores de este año.
Tras su vuelta a la selección en marzo, después de casi dos años sin convocatorias luego de sus declaraciones contra Marcelo Bielsa tras la Copa América 2024, se espera que el extremo arribe pronto a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la celeste pensando en el Mundial 2026, para el que corre con grandes chances de participar.
La victoria le permitió a Fluminense pasar segundo en su grupo con 8 puntos, por detrás de Independiente Rivadavia, que en su primera Copa Libertadores obtuvo 16 puntos de 18 posibles en una campaña para el recuerdo. Los de Mendoza vencieron 3-1 a Bolivar y lo relegaron a la Copa Sudamericana, mientras que La Guaira quedó afuera de todas las competiciones internacionales.