Antes de sumarse a la selección uruguaya, Agustín Canobbio anotó un gol que ayudó a Fluminense a pasar de fase en la Copa Libertadores: mirá el video

Antes de sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026 , Agustín Canobbio anotó un gol en la victoria 3-1 del Fluminense contra Deportivo La Guaria en el Estadio Maracaná, que le dio al club brasileño la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores .

El extremo uruguayo partió desde el arranque en el Flu, que necesitaba vencer a La Guaria para meterse en octavos, con un ojo en lo que sucedía entre el ya clasificado Independiente Rivadavia de Mendoza y el Bolivar , ya que brasileños y bolivianos llegaban a la última fecha con 5 puntos.

Las cosas comenzaron bien para los de Río de Janeiro, ya que a los 10 minutos el venezolano Jefferson Savarino anotó el 1-0 de penal. Sin embargo, dos minutos después Flabian Londoño aprovechó un error defensivo para realizar una buena jugada individual y empatar el partido para La Guaira, que si ganaba podía clasificar a la siguiente ronda con 6 unidades.

A los 28, una gran jugada colectiva de Fluminense por la banda derecha culminó en un pase al vacío de Martinelli a Hércules, que definió cruzado y volvió a darle la ventaja al local.

Tras dos meses de sequía, Agustín Canobbio volvió al gol para el triunfo de Fluminense ante Sao Paulo, con River Plate de Argentina que lo pretende; mirá el video

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Canobbio fue el encargado de liquidar el partido, con una avivada. Tras otra jugada con varios pases, Luciano Acosta se metió al área y cayó mientras estaba rodeado de jugadores venezolanos.

El argentino pidió penal, y en medio de ese desconcierto Canobbio recogió el rebote por el costado derecho, le hizo un caño a un rival y aprovechó que los defensas de La Guaira quedaron más atentos a la protesta que al juego para meter un remate de tres dedos en el costado derecho del arco defendido por Cristopher Varela.

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Es el sexto gol de Canobbio en este semestre, en el que lleva disputados 26 partidos. Cuatro de esos tantos los anotó por el Brasileirao, uno por el Carioca y este es su primer gol por la Copa Libertadores de este año.

Tras su vuelta a la selección en marzo, después de casi dos años sin convocatorias luego de sus declaraciones contra Marcelo Bielsa tras la Copa América 2024, se espera que el extremo arribe pronto a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la celeste pensando en el Mundial 2026, para el que corre con grandes chances de participar.

La victoria le permitió a Fluminense pasar segundo en su grupo con 8 puntos, por detrás de Independiente Rivadavia, que en su primera Copa Libertadores obtuvo 16 puntos de 18 posibles en una campaña para el recuerdo. Los de Mendoza vencieron 3-1 a Bolivar y lo relegaron a la Copa Sudamericana, mientras que La Guaira quedó afuera de todas las competiciones internacionales.