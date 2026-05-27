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Tiembla Brasil: Neymar se sumó a las prácticas para el Mundial 2026, no pudo entrenar, y fue enviado a una clínica para realizarle nuevos exámenes

El astro brasileño, quien estaba muy feliz por la convocatoria a último momento de parte del técnico Carlo Ancelotti a la selección, no está claro que termine formando parte del plantel definitivo

27 de mayo de 2026 18:35 hs
Neymar no entrenó con Brasil

Neymar no entrenó con Brasil

AFP

La selección brasileña realizó este miércoles su primer entrenamiento con los jugadores convocados para el Mundial 2026 al mando del técnico Carlo Ancelotti. La actividad tuvo lugar en Granja Comary, Teresópolis, sin acceso para la prensa, aficionados ni invitados, y la principal novedad, que ya encendió algunas alarmas, fue que Neymar estuvo ausente en el entrenamiento, por más que llegó, como otros futbolistas, en helicóptero, aunque el que llegó el astro, era el suyo propio.

Según trascendió en medios brasileños, Neymar se recupera de un edema en la pantorrilla derecha, pero de todas maneras, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), no conforme con los estudios que se hizo el futbolista con Santos, realizó los suyos propios.

Cabe recordar que el futbolista fue citado a último momento por Ancelotti, a pedido de casi todo el pueblo futbolero de Brasil, ya que allí es ídolo para casi todos.

La incertidumbre con Neymar para el Mundial 2026

Neymar no solo no entrenó con la selección brasileña en su primer día en la Granja Comary junto a sus compañeros de cara al Mundial 2026, sino que además, fue trasladado a una clínica privada en Teresópolis para someterse a pruebas de imagen.

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En un comunicado, la CBF confirmó su ausencia y la realización de evaluaciones físicas, pero informó que "no se dará a conocer más información hasta que finalicen las evaluaciones del cuerpo médico de la selección brasileña".

Brasil realizará tres entrenamientos más en Granja Comary antes del partido amistoso contra Panamá del domingo a la hora 18.30 en el Estadio Maracaná que servirá como despedida hacia la Copa del Mundo.

Para este encuentro, el entrenador Carlo Ancelotti ya tiene tres bajas confirmadas: los defensas Gabriel Magalhaes y Marquinhos, así como el delantero Gabriel Martinelli, todos ellos involucrados en la final de la Liga de Campeones entre el Arsenal y Paris Saint-Germain que se juega el sábado, y ahora hay que sumarle a Neymar.

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