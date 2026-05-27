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Los convocados de Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar a Independiente Santa Fe por Copa Libertadores con una importante baja y dos regresos

Los carboneros se juegan todo este miércoles para, al menos, clasificar a la Copa Sudamericana

27 de mayo de 2026 15:15 hs
Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol&nbsp;

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol 

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol está pronto para jugar en la noche de este miércoles desde la hora 21.30 ante Independiente Santa Fe por su último encuentro del grupo de la Copa Libertadores, de la que ya quedó eliminado, y buscará, solo si consigue una victoria, clasificar a la Copa Sudamericana. En tanto, el técnico Diego Aguirre dio la nómina de los convocados y no se encuentra Maximiliano Olivera, aunque vuelve Roberto "Indio" Fernández.

La lista de Diego Aguirre con una ausencia y un regreso

Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, dio a conocer la lista de los convocados para el partido de este miércoles a la noche ante Independiente Santa Fe por Copa Libertadores.

A qué hora juegan Peñarol vs Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores y por dónde verlo

Si Peñarol consigue la victoria ante Independiente Santa Fe, no solo clasifica a la Copa Sudamericana, sino que percibirá un dinero importante de Conmebol; mirá la cifra

En la misma, no aparece Maximiliano Olivera, en lo que es una sorpresa, ya que no se había anunciado ninguna lesión. Cabe recordar que no jugó el domingo ante Defensor Sporting debido a que arrastraba una sanción de un partido.

Por su parte, hay dos regresos importantes. El primero es el de Lucas Ferreira a la zaga, tras cumplir su suspensión frente a Corinthians, a la vez que regresar Roberto "Indio" Fernández, quien a último momento no pudo jugar ese encuentro (ni tampoco ante los violetas) debido a una lesión.

Aquí está la lista de los convocados de Peñarol:

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