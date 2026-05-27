Si Peñarol consigue la victoria ante Independiente Santa Fe, no solo clasifica a la Copa Sudamericana, sino que percibirá un dinero importante de Conmebol; mirá la cifra

Peñarol está pronto para jugar en la noche de este miércoles contra Independiente Santa Fe de Colombia en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 21.30 en lo que será su despedida de la Copa Libertadores de América 2026, pero con las chances intactas de poder clasificar a la Copa Sudamericana.

Para que ello suceda, los dirigidos por Diego Aguirre deben ganar sí o sí, no importa el resultado ni la diferencia de goles.

Sumando los tres puntos, superarán a los colombianos y deberán esperar por uno de los segundos clasificados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana al que enfrentará en las últimas dos semanas de julio.

El objetivo que tenía Peñarol para la segunda mitad de 2026 era poder clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, pero eso ya no se podrá cumplir, luego de un grupo en el que no le fue bien, ni encontró su mejor juego.

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El premio consuelo, sería ganarle a Independiente Santa Fe para poder al menos, seguir en competencias internacionales en el inicio del semestre que viene, al obtener el pasaje a la Copa Sudamericana.

Para que Peñarol clasifique, debe ganar y si lo hace, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), le pagará US$ 340.000 por el partido ganado en su grupo de Copa Libertadores de este miércoles (algo que aún no consiguió en sus cinco compromisos anteriores), a lo que le sumará US$ 500.000 extras por el pasaje a la Sudamericana.

De esa forma, en caso de clasificar, los carboneros obtendrán US$ 840.000, que le vendrían muy bien a sus arcas, sobre todo, teniendo en cuenta el adiós a la Libertadores, por el que dejaron escapar US$ 1.250.000 que le hubiese pagado Conmebol por seguir en la misma.