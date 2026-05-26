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El Observador / Mundial 2026 / SELECCIÓN URUGUAYA

La lista de Marcelo Bielsa va tomando forma: mirá los 17 jugadores de la selección uruguaya que entrenan en el Complejo Celeste

Este martes, hasta el mediodía, se sumaron cuatro jugadores más a las prácticas de la selección uruguaya para el Mundial 2026

26 de mayo de 2026 13:19 hs
Sergio Rochet se sumó a la selección uruguaya

Sergio Rochet se sumó a la selección uruguaya

Pese a que Marcelo Bielsa aún no divulgó la lista de convocados de la selección uruguaya para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la nómina va tomando forma con los jugadores que están entrenando en el Complejo Uruguay Celeste.

Este martes, hasta el mediodía, se sumaron cuatro jugadores más a las prácticas y el DT cuenta con 17 jugadores a la orden.

Los últimos en sumarse este martes fueron el volante Rodrigo Bentancur, tras recuperarse de su lesión y cerrar la temporada con Tottenham zafando del descenso, Santiago Bueno, que llega en su mejor momento pese a que su equipo Wolverhampton perdió la categoría en la Premier League, Mathías Olivera, de Napoli de Italia, y Sergio Rochet, de Inter de Porto Alegre, quien se recupera de una molestia.

Sergio Rochet se sumó a la selección uruguaya
Sergio Rochet se sumó a la selección uruguaya

Sergio Rochet se sumó a la selección uruguaya

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Ellos se sumaron a los que ya estaban: Santiago Mele, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Brian Rodríguez, Federico Viñas, y Darwin Núñez.

Los que juegan esta semana

El cuerpo técnico está a la espera de los jugadores que esta semana tendrán actividad con sus clubes por las copas de Conmebol.

Es el caso de Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, que juega este martes de local ante DIM de Colombia.

También tendrán partido este martes Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz con Flamengo ante Cusco en Río de Janeiro.

Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

Este miércoles jugará Fluminense, de Agustín Canobbio, y el jueves Palmeiras, de Emiliano Martínez, dos que se espera que estén en la lista.

Además, se aguarda la llegada de Federico Valverde, José María Giménez, Maximiliano Araújo, Rodrigo Aguirre, jugadores habituales del entrenador.

Puesto por puesto, los jugadores que ya entrenan en el Complejo Celeste:

Goleros: Santiago Mele, Sergio Rochet

Defensas: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Santiago Bueno

Volantes: Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur

Delanteros: Brian Rodríguez, Federico Viñas, Darwin Núñez

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