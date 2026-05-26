La selección uruguaya de Marcelo Bielsa será una de las siete que tendrá su base en México en el Mundial 2026: mirá dónde concentrarán los 48 países en el torneo

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su país permitiría a Irán establecerse allí para evitar las restricciones de visado de Estados Unidos.
Además de Uruguay e Irán, Colombia, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez también tendrán su base en México. Por su parte, Canadá y Panamá se alojarán en territorio canadiense, mientras que el resto de las selecciones se instalarán en Estados Unidos.
Las sedes de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026
Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)
Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)
Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)
Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)
Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)
Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)
Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)
Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)
Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)
RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)
Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)
Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)
Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)
Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)
Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)
Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)
Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)
Inglaterra: Kansas City, Misouri (Swope Soccer Village)
España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)
Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)
Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)
Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)
Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)
Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)
Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)
Jordania: Portland. Oregón (Universidad de Portland)
Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)
Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)
Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)
Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)
México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)
Países Bajos: Kansas City, Misouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)
Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)
Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego - Estadio Torero)
Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)
Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)
Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)
Catar: Santa Bárbara, California (Westmont College)
Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca - Universidad del Fútbol)
Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)
Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)
Suiza: San Diego, California (SDJA)
Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)
Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)
Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)
Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)
Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)
Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)
FUENTE: AFP