Tras la dura decepción en la Copa Libertadores, Nacional recibe a Coquimbo por el consuelo de la Copa Sudamericana, que reparte menores premios

Sin posibilidades de avanzar en un grupo muy accesible, Nacional se despide de la Copa Libertadores 2026 este martes (21:30 horas) frente a Coquimbo en el Gran Parque Central, donde buscará un triunfo que le permita recalar en la Copa Sudamericana como uno de los mejores terceros de la principal competencia de Conmebol.

Los albos quedaron sin posibilidades de pasar a octavos de final de la Libertadores tras el último partido con empate sin goles ante Universitario de local en La Blanqueada.

Ahora volverá a jugar en el Parque, el segundo de su partido en su casa, en lo que parecía ser un beneficio por ser cabeza de serie, pero del que no pudo sacar el máximo provecho.

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Los resultados que necesita Nacional

Para pasar a la Copa Sudamericana, Nacional que es el último del Grupo B con 5 puntos, buscará un triunfo ante el conjunto chileno para quedarse con el tercer lugar del Grupo B, que ahora ocupa el Universitario peruano, también con 5 puntos y que se enfrentará en Lima al Club Deportes Tolima, que está segundo con 7.

El equipo que lo consiga obtendrá un boleto para la Copa Sudamericana.

Si Nacional empata tiene una chance para ser tercero en el grupo, para lo que depende que Tolima le gane a Universitario en Perú.

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Los dos partidos de la fase de grupos se jugarán a la misma hora.

Rumbo a la Copa Sudamericana

Llegar a la Copa Sudamericana será un premio consuelo para los tricolores, luego de la decepción en la Libertadores, a la que llegaba con la ilusión de avanzar a octavos tras un sorteo de grupo que en la previa parecía más que accesible.

Nacional debutó con empate ante Coquimbo en Chile y luego le ganó a Tolima en el Parque, pero luego se complicó al perder con Universitario en Lima por 4-2 y luego ante Tolima en Colombia por 3-0.

El gol de Maximiliano Gómez en el partido entre Nacional y Albion 20260523 Maximiliano Gómez celebra su gol contra Albion Foto: Dante Fernández/ FocoUy

En la fecha anterior, la semana pasada, en el primero de sus dos partidos de local para cerrar la serie, empató ante la U por 0-0, resultado que lo dejó afuera de los octavos de la final una fecha antes de terminar el grupo, lo que fue un fracaso deportivo que causó malestar en la hinchada, que este sábado se manifestó en la tribuna pidiendo una victoria este martes.

Notoria baja en los premios

En caso de ser tercero, Nacional irá a los playoffs para llegar a los octavos de la Copa Sudamericana en los que jugará ante uno de los segundos de la fase de grupos de dicho torneo.

Por el momento, ya se sabe que Botafogo es uno de los primeros en su grupo, por lo que no jugará playoffs, y que Caracas es uno de los segundos que podría ser rival tricolor.

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Ya en octavos, los ocho ganadores de los playoffs se enfrentarán a los primeros de grupos.

En caso de pasar a la Copa Sudamericana, Nacional recibirá menores ingresos por premios que si hubiera seguido en la Libertadores.

Nacional celebra el gol de Maximiliano Gómez que le dio la victoria ante Albion 20260523 Nacional celebra el gol de Maximiliano Gómez que le dio la victoria ante Albion Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El segundo torneo de Conmebol paga US$ 500.000 por jugar los playoffs de octavos y US$ 600.000 por los octavos, con US$ 700.000 en cuartos, US$ 800.000 en semifinales, US$ 2.500.000 para el subcampeón y US$ 10.000.000 en caso de ganar el título.

Además, el premio al mérito deportivo por partido ganado en la Sudamericana es US$ 125.000.

Los premios de la Copa Libertadores 2026 son de US$ 1.250.000 en octavos, US$ 1.700.000 en cuartos, US$ 2.300.000 en semis, US$ 7.000.000 para el subcampeón y US$ 25.000.000 para el ganador.

Los tricolores tendrán en juego este martes US$ 340.000, que es el premio al mérito deportivo que otorga Conmebol a cada ganador de un partido en la Libertadores.

Más allá de los premios, Nacional necesita un triunfo ante su gente y en su estadio, que marque un fuerte cambio de pisada en una temporada que viene complicada y en la que parece haber comenzado a recuperarse, por lo menos en el marco local, en el Torneo Intermedio.