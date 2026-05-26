A qué hora juegan hoy Nacional vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores y dónde verlo

Nacional y Coquimbo Unido juegan en el Gran Parque Central por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El encuentro correspondiente a la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se disputa este martes 26 de mayo. El escenario elegido para este cruce internacional es el estadio Gran Parque Central.

El partido entre el equipo tricolor y el conjunto chileno comenzará a las 21:30 , horario de Uruguay.

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La transmisión oficial del encuentro por la Copa Libertadores estará a cargo ESPN 5 por cable y de la plataforma de streaming Disney+ Premium . Al tratarse de un torneo internacional organizado por Conmebol, los derechos televisivos vigentes para este año corresponden a esta cadena para todo el territorio uruguayo.

Cómo llegan los equipos

El partido resulta determinante para el futuro deportivo del equipo uruguayo en la actual temporada. A continuación, los detalles principales de la definición del Grupo B:

La situación de Nacional: El equipo dirigido por Jorge Bava se encuentra en la última posición de la tabla con 5 unidades. Aunque ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, necesita un triunfo para superar a Universitario de Perú (que también tiene 5 puntos y enfrenta a Deportes Tolima) y quedarse con el tercer puesto. Dicha posición otorga la clasificación directa a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El presente de Coquimbo Unido: El conjunto chileno llega a la capital uruguaya con la tranquilidad de haber asegurado su boleto a la siguiente ronda. Lidera el grupo tras registrar tres victorias, un empate y una derrota en sus presentaciones previas.

Entradas bonificadas: La directiva tricolor resolvió rebajar el precio de los boletos para incentivar la asistencia de público al Gran Parque Central y contar con un mayor respaldo en la búsqueda de la clasificación a la Sudamericana.

Antecedente reciente: En el partido de ida disputado en Chile por la primera fecha del certamen, Nacional y Coquimbo Unido igualaron 1-1.