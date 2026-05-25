Los dos jugadores en duda que tiene Nacional para enfrentar a Coquimbo Unido por Copa Libertadores, y el futbolista que recuperará Jorge Bava

Nacional se enfrentará este martes a Coquimbo Unido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , en un encuentro en el que buscará quedar tercero en su zona y clasificar a la Copa Sudamericana.

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Tras quedar sin chances de pasar a octavos de la Libertadores, el entrenador Jorge Bava aseguró tras vencer a Albion este fin de semana que una victoria ante Coquimbo sería "muy importante", ya que le permitirá al club "seguir compitiendo en lo internacional" en la Sudamericana.

Según informaron fuentes de Nacional a Referí, el tricolor encarará este desafío con dos jugadores en duda desde lo físico: Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera.

El primero se lesionó a los diez minutos del partido ante Universitario del pasado miércoles por Libertadores, y no estuvo disponible en el encuentro ante Albion . El segundo, en tanto, ingresó a los 60 minutos ante el Pionero y se retiró sentido once minutos después.

Jorge Bava destacó la victoria de Nacional ante Albion como "vital", valoró el nivel de los juveniles y habló del partido con Coquimbo por Copa Libertadores

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20260515 Maximiliano Silvera Montevideo City Torque, Nacional, Torneo Intermedio 2026, Foto Dante Fernández Focouy (4) Maximiliano Silvera celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Intermedio Foto: Dante Fernández/Focouy

A los dos futbolistas se les realizaron estudios y hasta la tarde de este lunes no es segura su presencia en el último partido del Tricolor por la Libertadores, aunque no están descartados.

Por otro lado, desde el club detallaron que Jorge Bava recuperará a Baltasar Barcia, que también se retiró con molestias en el encuentro ante Universitario y no estuvo entre los convocados ante Albion.