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Los dos jugadores en duda que tiene Nacional para enfrentar a Coquimbo Unido por Copa Libertadores, y el futbolista que recuperará Jorge Bava

Jorge Bava aseguró una victoria ante Coquimbo sería "muy importante", ya que le permitirá a Nacional "seguir compitiendo en lo internacional"

25 de mayo de 2026 13:10 hs
Jorge Bava

Jorge Bava

Foto: Gastón Britos/Focouy

Nacional se enfrentará este martes a Coquimbo Unido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un encuentro en el que buscará quedar tercero en su zona y clasificar a la Copa Sudamericana.

Tras quedar sin chances de pasar a octavos de la Libertadores, el entrenador Jorge Bava aseguró tras vencer a Albion este fin de semana que una victoria ante Coquimbo sería "muy importante", ya que le permitirá al club "seguir compitiendo en lo internacional" en la Sudamericana.

Según informaron fuentes de Nacional a Referí, el tricolor encarará este desafío con dos jugadores en duda desde lo físico: Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera.

El primero se lesionó a los diez minutos del partido ante Universitario del pasado miércoles por Libertadores, y no estuvo disponible en el encuentro ante Albion. El segundo, en tanto, ingresó a los 60 minutos ante el Pionero y se retiró sentido once minutos después.

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A los dos futbolistas se les realizaron estudios y hasta la tarde de este lunes no es segura su presencia en el último partido del Tricolor por la Libertadores, aunque no están descartados.

Por otro lado, desde el club detallaron que Jorge Bava recuperará a Baltasar Barcia, que también se retiró con molestias en el encuentro ante Universitario y no estuvo entre los convocados ante Albion.

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