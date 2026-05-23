Nacional y Albion se enfrentarán este sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Intermedio. El Tricolor buscará levantarse del duro golpe de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la antesala de su último partido por el torneo contra Coquimbo Unido en el que intentará clasificar a la Copa Sudamericana.
Nacional vs Albion por el Torneo Intermedio EN VIVO: comenzó el partido en el Gran Parque Central
El Tricolor quiere ganar su tercer partido de forma consecutiva en la Liga AUF Uruguaya, ante un Albion que hoy está en la zona alta del campeonato