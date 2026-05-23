Nacional vs Albion por el Torneo Intermedio EN VIVO: comenzó el partido en el Gran Parque Central

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Un once con varios cambios

Jorge Bava cambiará el once titular de Nacional por primera vez después de tres partidos con la misma alineación, con modificaciones en todas las líneas y un nuevo esquema 4-3-3.

En la zaga Agustín Rogel sustituye a Sebastián Coates en la zaga y Nicolás Rodríguez entra en lugar de Camilo Cándido en el lateral izquierdo. En el medio el juvenil Juan García tendrá su segundo partido en primera, y su primera titularidad, en lugar del lesionado Lucas Rodríguez, y Nicolás Lodeiro ingresa para completar la línea de tres.

En ataque el DT tricolor cambia a los dos extremos: Tomás Verón Lupi y Rodrigo Martínez entran en lugar de Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia, este último también lesionado.