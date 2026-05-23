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Nacional vs Albion por el Torneo Intermedio EN VIVO: comenzó el partido en el Gran Parque Central

El Tricolor quiere ganar su tercer partido de forma consecutiva en la Liga AUF Uruguaya, ante un Albion que hoy está en la zona alta del campeonato

23 de mayo 2026 - 16:38hs
Juan García en la previa de Nacional vs Albion por el Torneo Intermedio

Juan García en la previa de Nacional vs Albion por el Torneo Intermedio

Foto: Nacional
Festejo de Juan Ignacio García en la Copa Libertadores sub 20

Festejo de Juan Ignacio García en la Copa Libertadores sub 20

Jorge Bava

Jorge Bava

Foto: Dante Fernández/Focouy
Pavel Núñez y Francisco Couture en el último partido entre Albion y Nacional

Pavel Núñez y Francisco Couture en el último partido entre Albion y Nacional

Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Nacional y Albion se enfrentarán este sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Intermedio. El Tricolor buscará levantarse del duro golpe de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la antesala de su último partido por el torneo contra Coquimbo Unido en el que intentará clasificar a la Copa Sudamericana.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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Minuto 0: comenzó el partido en el Gran Parque Central

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Los equipos titulares

Nacional: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Juan García, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Rodrígo Martínez y Maximiliano Gómez.

Albion: Sebastián Jaume; Agustín Pereira, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Tomás Moschión, Francisco Ginella, Santiago Costa; Hernán Toledo, Carlos Airala y Álvaro López.

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Los árbitros del partido

Andrés Matonte será el árbitro principal del encuentro. Estará acompañado en cancha por los asistentes Andrés Nievas y Matías Rodríguez, y por el cuarto árbitro Federico Arman. En el VAR estarán Diego Dunajec y Santiago Fernández

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La campaña solidaria que realizará Nacional en el Parque

El Tricolor anunció en sus redes sociales que realizará una campaña de recolección de abrigos en el Gran Parque Central este sábado.

El club detalló que recolectará las prendas en "todos los accesos" del Gran Parque Central.

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Confirmado Albion

Federico Nieves eligió el siguiente once para el partido ante Nacional: Sebastián Jaume; Agustín Pereira, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Tomás Moschión, Francisco Ginella, Santiago Costa; Hernán Toledo, Carlos Airala y Álvaro López.

En el banco de suplentes estarán: Danilo Lerda, Pablo Lacoste, Matías de los Santos, Federico Puente, Pablo Alcoba, Leonardo Pais, Lucas Rodríguez Trezza, Nahuel Roldán, Briam Acosta, Tobías Figueroa.

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Un once con varios cambios

Jorge Bava cambiará el once titular de Nacional por primera vez después de tres partidos con la misma alineación, con modificaciones en todas las líneas y un nuevo esquema 4-3-3.

En la zaga Agustín Rogel sustituye a Sebastián Coates en la zaga y Nicolás Rodríguez entra en lugar de Camilo Cándido en el lateral izquierdo. En el medio el juvenil Juan García tendrá su segundo partido en primera, y su primera titularidad, en lugar del lesionado Lucas Rodríguez, y Nicolás Lodeiro ingresa para completar la línea de tres.

En ataque el DT tricolor cambia a los dos extremos: Tomás Verón Lupi y Rodrigo Martínez entran en lugar de Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia, este último también lesionado.

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Confirmado Nacional

Jorge Bava mandará al siguiente once a la cancha para enfrentar a Albion: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Juan García, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Rodrígo Martínez y Maximiliano Gómez.

En el banco de suplentes estarán: Ignacio Suárez, Paolo Calione, Sebastián Coates, Camilo Cándido, Luciano Boggio, Luciano González, Juan Cruz de los Santos, Nicolás López, Maximiliano Silvera y Pavel Núñez.

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La tabla de posiciones antes del encuentro

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Los convocados de Nacional

Juan de Dios Pintado, Mauricio Vera, Baltasar Barcia y Lucas Rodríguez, estos dos últimos lesionados en el partido ante Universitario, no forman parte de la convocatoria.

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Final del segundo partido del sábado: Cerro Largo venció a Boston River

En el segundo partido de la jornada del sábado, Cerro Largo venció 3-0 a Boston River y volvió a la victoria tras dos derrotas consecutivas, luego de que su entrenador Danielo Núñez pidiera licencia por motivos personales.

Con Ignacio Ordóñez como técnico interino, el Arachán lo ganó con goles de Alexander Hernández, Tiziano Correa y Borys Barone.

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El Tricolor busca una alegría

Nacional viene de recibir uno de los golpes más duros de la temporada al quedar eliminado de la Copa Libertadores, tras empatar 0-0 ante Universitario en la penúltima fecha del Grupo B el pasado miércoles en el Gran Parque Central.

Una victoria este sábado le permitirá quedar a siete puntos de Racing, que empató este viernes ante Liverpool, y a dos unidades de Peñarol, que jugará este domingo ante Defensor Sporting.

En la Liga AUF Uruguaya viene en alza: ganó sus últimos dos partidos, ante Cerro por la última fecha del Torneo Apertura (4-0) y ante Montevideo City Torque por la primera jornada del Intermedio (2-1).

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¿Dónde se puede ver el partido?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

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Comienza el blog en vivo del partido entre Nacional y Albion

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