El análisis del fracaso de Nacional en la Copa Libertadores: un baño de realidad sudamericana, errores defensivos y tácticos y un plantel desbalanceado

De celebrar el sorteo de un grupo de la Copa Libertadores a quedar fuera del torneo en ese mismo grupo, y con una fecha de antelación , hay un abismo . Ese abismo es el que acaba de ver Nacional , que tras alegrarse por los rivales que le tocaron en la copa se quedó afuera de los octavos de final tras empatar 0-0 con Universitario en el Gran Parque Central, a falta de un partido en su casa en el que solo peleará por pasar a la Copa Sudamericana.

“Pedí a Universitario en el primero (bombo), en la segunda pedí Coquimbo y vino Coquimbo , y en la última mientras que no saliera Mirassol era cualquiera , lo dejé pronto”, dijo tras el sorteo del 20 de marzo Flavio Perchman , vicepresidente del club, que incluso agregó que su famoso “culito” (suerte) “nunca se fue, pero ahora volvió”.

Perchman también dijo, desde ese momento, que no clasificar en este grupo que conforma junto a Universitario, Coquimbo Unido y Deportes Tolima era “un fracaso”, y la concreción de este fracaso queda clara en los números: el Bolso sumó 5 puntos en cinco partidos , con una victoria, dos empates y dos derrotas . Anotó seis goles y recibió nueve, casi dos por encuentro.

Aún sin el cambio de reglamento que prioriza los resultados entre dos equipos para desempatar , que dejó al Tricolor sin chances por la desventaja que tiene ante Tolima y Universitario , a Nacional solo le hubiese servido una goleada ante Coquimbo para meterse en octavos por goles de diferencia, ya que tiene -3 , a dos tantos de distancia de Universitario y a cuatro de Tolima.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras el empate de Nacional ante Universitario

Nacional 0-0 Universitario: el tricolor jugó un partido pobrísimo y a falta de una fecha, quedó eliminado de la Copa Libertadores

Las declaraciones de un dirigente, aún con la importancia de Perchman, no son el único factor de esta eliminación que golpea duro en Nacional, ni el más importante. Errores tácticos desde afuera, errores defensivos adentro, junto a carencias en puestos claves y un error arbitral que caló hondo. Todo se unió para que el Tricolor hoy viva uno de sus momentos más complicados del año.

El (nuevo) baño de realidad en Sudamérica

Nacional's Panamanian goalkeeper #12 Luis Mejia reacts during the Copa Libertadores group stage football match between Uruguay's Nacional and Peru's Universitario at the Gran Parque Central stadium in Montevideo on May 20, 2026. (Photo by Dante FERNANDEZ Luis Mejía de Nacional reacciona ante Universitario por Copa Libertadores FOTO: AFP

Nacional y Peñarol fueron, durante décadas, gigantes del continente, además de grandes exponentes del fútbol sudamericano en el mundo. Fueron.

Ni las copas que se ven en las vitrinas ni las camisetas con sus renombrados escudos ganan partidos. Sin eso, y a casi 40 años de los últimos títulos internacionales de ambos, a los grandes del fútbol uruguayo no les quedan argumentos para asegurar que hoy por hoy son importantes en el continente.

La semifinal de Peñarol en la Copa Libertadores 2024 y su subcampeonato en 2011, o la semifinal que alcanzó Nacional en 2009, son excepciones que no hacen más que confirmar una realidad innegable: Uruguay está cada vez más atrás de la mayoría de los países a nivel de clubes.

Esa final de Peñarol es la única que tuvo un club de este país en Sudamérica en el Siglo XXI. Bolivia, con Bolivar en la Copa Sudamericana de 2004, tiene la misma cantidad de finales. Perú, con Cienciano y su histórica Sudamericana de 2003, tiene más títulos. Ecuador, siempre lejos en los registros, con Liga de Quito e Independiente del Valle nos sacó distancia en los últimos 26 años.

Como mucho, en este siglo Uruguay puede situarse por delante de Bolivia y Venezuela. Con Perú se puede hablar, para ser buenos, de un empate o una leve ventaja.

Universitario, más allá de sus problemas internos (este miércoles debutó como su DT Héctor Cúper y venían de desafectar a un jugador por patear una camiseta), es el actual tricampeón del fútbol peruano. Coquimbo Unido ganó la Liga chilena con varias fechas de antelación en 2025. Deportes Tolima es el subcampeón de Colombia, una liga con más nivel que la uruguaya (y con dos Libertadores y una Sudamericana en este siglo).

¿Qué hacía presumir a alguien en Nacional que iba a tener un grupo accesible solo por los nombres que tenía en frente? ¿Ganar la Liga AUF Uruguaya, dominada desde siempre por los dos grandes gracias a una diferencia abismal con el resto (salvo honrosas excepciones) sin siquiera ganar ninguno de los tres torneos cortos? ¿Tener una vitrina repleta?

¿Las eliminaciones de la década pasada con Liga de Loja, Real Garcilaso o Palestino, clubes con mucha menos historia, no marcaron una clara lección? El fracaso de Nacional se hace más rotundo por haber festejado un grupo que no debió haber festejado, porque los clubes uruguayos no están en condiciones de menospreciar a nadie, incluso en la victoria. Los partidos se ganan en la cancha, y el Tricolor solo ganó uno de cinco ante rivales que creyó inferiores.

Los errores defensivos

Es imposible analizar esta Copa Libertadores de Nacional sin los errores defensivos que fueron causantes directos de varios de los goles en contra que recibió.

“Esto no viene de este partido, cometimos muchos errores en los partidos anteriores y por eso terminamos de esta manera”, dijo el capitán de Nacional, Sebastián Coates, tras el encuentro ante Universitario. "A veces hay partidos que estamos bien y cometemos errores que no son comunes y después lo pagamos caro", agregó.

El primer error de esta edición fue el del golero Ignacio Suárez, que con el rebote que dejó en una de las últimas jugadas ante Coquimbo en la primera fecha le dejó servido el gol a Manuel Fernández para poner el 1-1, que le sacó dos puntos a Nacional que hoy lo tendrían con las mismas unidades que Tolima.

AMDEP3095. COQUIMBO (CHILE), 08/04/2026.- Cristián Zavala (i) de Coquimbo celebra un gol ante Ignacio Suárez Ferreira de Nacional este miércoles, en un partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Nacional en El lamento de Ignacio Suárez tras el gol de Coquimbo Foto: EFE

Contra Universitario, más allá de las polémicas arbitrales que perjudicaron al equipo, el primer gol (que empata el partido) surge de un cierre tardío de Camilo Cándido y una salida en falso de Luis Mejía en un córner. En el tercero (el 3-2 de Universitario) ni Cándido ni Tomás Verón Lupi cerraron bien su banda y Mejía dejó un rebote corto, y en el cuarto (que sentencia el partido) el propio Cándido quedó mal parado detrás de la línea defensiva y habilitó a Carabalí.

Contra Tolima en Colombia, Luciano Boggio comete un penal al intentar despejar una pelota cuando el partido iba 0-0, y luego de que Mejía lo atajara Coates vuelve a cometer otra falta en el área, que Luis Sandoval aprovechó para poner en ventaja a los colombianos cuando finalizaba la primera mitad.

De los nueve goles que recibió Nacional en cinco partidos, cinco fueron ocasionados al menos en gran parte por errores defensivos.

Un error arbitral que Nacional sintió

También es imposible analizar el pasar de Nacional en esta copa sin mencionar el error del árbitro paraguayo Carlos Benítez en el arranque del partido ante Universitario.

Nacional había llegado a ese partido con 4 puntos de 6, y se puso en ventaja rápido con un gol de penal de Maximiliano Gómez. A los 17 minutos, el zaguero Caín Fara le propinó una plancha a Nicolás Rodríguez merecedora de expulsión, pero Benítez solo le sacó amarilla.

Para colmo, a los 20 amonestó a Lucas Rodríguez y a los 34 lo expulsó por doble amarilla. Las dos decisiones fueron correctas, pero la no expulsión de Fara, que igualó 1-1 a los 39', crispó los ánimos de Nacional, que con uno menos logró empatar el partido 2-2 a los 70, pero luego no resistió el ritmo del equipo peruano y perdió 4-2.

Embed Amarilla provocada a Nacional, Nicolás Rodríguez... pic.twitter.com/vAtoqRnY3c — Respaldo Videos (@DavidRespaldo2) April 30, 2026

Errores tácticos

Jorge Bava también tiene su cuota. Distintas decisiones del entrenador perjudicaron a Nacional en momentos clave de la copa.

Contra Coquimbo en Chile, con el marcador 1-0 a su favor y con más chances generadas que su rival, el entrenador retrasó a sus extremos cuando comenzó el segundo tiempo y formó un 4-1-4-1 que buscó consolidar a Nacional atrás. A los 60, sacó a Nicolás Lodeiro y mandó a la cancha a Mauricio Vera, sacando al único jugador con dotes netamente ofensivos del medio.

El Bolso terminó defendiendo cerca de su arco gran parte del final del partido, y recibió el gol del empate tras el error de Suárez, en un área que ya estaba repleta de jugadores del equipo chileno.

Ante Universitario el error fue el contrario. Tras encontrar el empate 2-2 con un hombre de menos y luego de un gran esfuerzo, Bava le dijo a sus dirigidos: “No nos vamos a llevar algo, no, nos vamos a llevar los tres (puntos)”. El tricolor lo salió a buscar, y en dos jugadas en las que quedó mal parado perdió lo que podía haber sido un punto de visitante si tenía una actitud más conservadora.

Ante Tolima se vio superado durante gran parte del partido, pero en el partido ante Universitario de este miércoles el Tricolor no tuvo un mal arranque. Con su 4-4-2 abrió a los laterales en ataque para atraer a los carrileros rivales (Cúper salió con una línea de cinco) y buscar espacios entre estos defensores y los zagueros para acercarse al área.

Sin embargo, en el segundo tiempo sacó a Emiliano Ancheta y puso a Nicolás López, para pasar a Baltasar Barcia de extremo a lateral derecho, y a Maximiliano Silvera como una especie de extremo por ese carril. Universitario aprovechó ese ajuste y atacó a Nacional durante todo el segundo tiempo por esa banda, pasando de un primer tiempo en el que casi no tuvo la pelota a una segunda mitad en la que incluso fue más profundo que el Bolso.

Para buscar el gol de la victoria, Bava terminó jugando con cuatro delanteros centrales, Maxi Gómez, Gonzalo Carneiro, Pavel Núñez y Nicolás López (este último con un rol más creativo por detrás de los puntas), en una especie de 4-2-4. Durante gran parte de la segunda mitad el plan fue enviar balones largos o centros a los delanteros para generar oportunidades cerca del área rival, pero los únicos disparos con peligro de Nacional en esos 45 minutos fueron de Cándido y Dos Santos, ambos de larga distancia.

Carencias en puestos claves

Cinco delanteros, pero solo un lateral izquierdo natural que no es juvenil, y un solo volante de marca con la confianza del entrenador. Nacional afrontó la Libertadores con un plantel desbalanceado, algo que empeoró con las salidas tardías de Christian Oliva y Julián Millán después de que finalizara el periodo de pases.

En la zaga, sin Millán, Jorge Bava tuvo que apelar a Sebastián Coates y Agustín Rogel como sus únicas opciones de experiencia, y a los juveniles Tomás Viera y Paolo Calione como alternativas.

Viera terminó consolidándose en la titularidad en las últimas semanas ante una lesión de Rogel, y en esta copa llegó a jugar de lateral izquierdo ante la ausencia de Camilo Cándido, el único lateral izquierdo natural con experiencia que tiene Nacional.

20260324 Camilo Cándido de Nacional ante Alexander Hernández de Cerro Largo por el Torneo Apertura Camilo Cándido de Nacional ante Alexander Hernández de Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Bava ha confiado en el joven Federico Bais, de 18 años, para varios partidos de la Liga AUF Uruguaya, pero nunca en la Libertadores. Viera reemplazó a Cándido ante Coquimbo en la primera fecha, y ante Tolima en Montevideo jugó Nicolás Rodríguez, más cómodo en el lateral derecho.

En el medio su principal problema es el puesto del volante de marca. Para suplir la salida de Oliva Nacional contrató al argentino Mauricio Vera, viejo conocido de Jadson Viera. Sin embargo, Jadson se fue y desde la llegada de Bava el mediocampista solo jugó tres partidos de 14, uno solo por Libertadores (29 minutos ante Coquimbo). Desde antes está Jhon Guzmán, pero el joven colombiano ni siquiera ha debutado en la Primera del Bolso.

Hoy el DT solo considera a Lucas Rodríguez para ese rol. Cuando se fue expulsado ante Universitario, el Tricolor jugó el resto del partido con Luciano Boggio como el mediocampista más abocado a la marca (cuando siempre fue el compañero más ofensivo de Rodríguez), acompañado primero de Nicolás Lodeiro y luego de Agustín Dos Santos.

Este miércoles el volante defensivo se lesionó a los 10 minutos de juego, y Bava volvió a apelar a meter a Boggio en el doble cinco para acompañar a Dos Santos, dos jugadores que más allá de su despliegue no sienten la marca. Ni Vera ni Guzmán estaban convocados, por lo que no tenía otra opción.

20260419 Lucas Rodríguez y Ezequiel Olivera Nacional Liverpool Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (13) Lucas Rodríguez y Ezequiel Olivera Foto: Dante Fernández/Focouy

Seguidilla de lesiones

Otro aspecto que ha marcado el semestre de Nacional, en la Copa y la actividad de local, es la seguidilla de lesiones que ha tenido una sanidad con prácticamente al menos un jugador en todo momento.

Recién en los últimos tres partidos Jorge Bava pudo repetir el once inicial.

Y las lesiones afectaron a jugadores claves, como Luis Mejía, que se perdió el debut, Nicolás López, que solo fue titular en el triunfo de local en el Parque Central ante Tolima, más otros como Camilo Cándido, Gonzalo Carneiro, Agustín Rogel, Emiliano Ancheta, a los que este miércoles se le sumaron Lucas Rodríguez y Baltasar Barcia.