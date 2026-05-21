El nuevo campeón del mundo con Argentina que llegaría a River Plate y sería compañero de Matías Viña, según medios argentinos

River Plate ya tendría abrochado el primer refuerzo de cara al mercado de pases de junio y para después del Mundial 2026 . Se trata de un campeón del mundo con la selección Argentina en Qatar 2022 y que, en principio, jugaría la próxima cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá , y que será compañero del uruguayo Matías Viña .

Según asegura el medio argentino Tyc Sports y el periodista Gastón Edul , River Plate ya acordó la llegada de Nicolás Otamendi , defensor central que quedó libre del Benfica y que ya se despidió en sus redes sociales del elenco de Portugal, y que retornaría al Millonario luego del Mundial 2026 para disputar la Copa Sudamericana.

Tras haber concretado su salida del Benfica como jugador libre, el zaguero, confeso hincha del Millonario y que tuvo paso por el club antes de emigrar a Europa en los primeros años de su carrera, firmará un contrato hasta diciembre del 2027 posiblemente antes del comienzo del Mundial, pero su llegada sería posterior.

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Nicolas Otamendi sería el primer refuerzo de River Plate

Lo que parecía un anhelo hace algunos años atrás para el pueblo rioplatense, se concretará en las próximas horas: Nicolás Otamendi, bicampeón de América y campeón del mundo, se pondría la camiseta de River luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que representará a la Selección Argentina por última vez en su carrera.

La idea es que firme su contrato por los próximos 18 meses antes de partir a Kansas City, donde el seleccionado de Lionel Scaloni hará base durante el certamen que comenzará el próximo 11 de junio. Si bien no está confirmada la lista de 26 futbolistas que defenderán el título, Otamendi es una de las bases de la defensa argentina y todo indica que estará presente.

Luego de seis temporadas en el Benfica, y de su paso por Valencia, Manchester City y Porto, Otamendi le pone punto final a su etapa en Europa luego de tomar la decisión de emprender la vuelta a Argentina.

"Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo de forma decisiva en la conquista de cuatro títulos. Siempre serás parte de nuestra familia y esta siempre será tu casa. Gracias capitán", comunicó el Benfica despidiendo a su capitán.